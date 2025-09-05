junak hrvatske

Kramarić: Zadnju sam ovakvu utakmicu odigrao kao dijete

S.Č.

05.09.2025 u 23:11

Andrej Kramarić
Andrej Kramarić Izvor: Profimedia / Autor: Vlado Kos / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je treću pobjedu u trećem kvalifikacijskom nastupu skupine L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine, u petak je u Torshavnu svladala Farske otoke 1:0

Utakmica je odlučena u 31. minuti. Strijelac je bio Andrej Kramarić za nastavak pobjedničkog niza Hrvatske u skupini. Prije ovog susreta Hrvatska je u gostima bila bolja od Gibraltara sa 7:0, dok je na domaćem terenu svladala Češku 5:1. Osim tri pobjede Hrvatska nakon 270 minuta ima i impozantnu razliku pogodaka 13-1.

Izabranicima Zlatka Dalića slijedi još jedan ispit tijekom rujna, u ponedjeljak će Hrvatska na maksimirskom stadionu igrati protiv Crne Gore, sastava kojeg izbornički vodi Robert Prosinečki, od 20.45 sati.

'Jako bitna tri boda. Očekivali smo točno ovakvu utakmicu, ekipe se muče ovdje. Bilo je očekivano, naigrao sam se ovakvih utakmica i puno ih izgubio. Najbitnije je da smo uzeli tri boda, znali smo da će biti borba do kraja. Umjetna trava? Totalno drugačije trčiš, nema proklizavanja, nije idealno. Zadnju utakmicu na umjetnoj travi odigrao sam kao dijete.

Najbitnija su tri boda, uvijek je lijepo zabiti gol. Dao sam 35. gol, nije mi bitno koliko je blizu Šukeru. Sretan sam da sam doživio najljepše dane u povijesti hrvatskog nogometa. Očekujem sličnu utakmicu protiv Češke, mi ćemo kući sigurno još agresivnije napadati.

Bit će teško. Ja kažem, da se skupi mojih 11 prijatelja s ulice, teško ih je probiti. Treba biti fokusiran, znamo kakva je povijesti, idemo pobijediti da možemo mirnije disati", rekao je Andrej Kramarić.

tportal
