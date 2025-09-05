Junak Hrvatske o mučenju na Farskim otocima; evo što je rekao

Zlatko Dalić je na klupi ostavio Luku Modrića i Ivana Perišića, a morao je i Lovru Majera, koji je bio u početnoj postavi, ali ga je u zadnji trenutak zamijenio Martin Baturina. Majer se nije dobro osjećao pa se ništa nije željelo riskirati. Hrvatska se mučila, domaćini su imali nekoliko fantastičnih šansi, ali Hrvatska je nekako to uspjela preživjeti.



'Nije bilo nimalo lako. Drugačija podloga, u svakom slučaju za tri dana moramo bolje. Protiv njih je tu teško, koliko god mi bili jaki, nije lako. Podloga? Dosta se skliže, mi smo svi navikli igrati na pravoj podlozi. Oni svaki vikend vjerojatno igraju na umjetnoj travi. Dobro je završilo, idemo u Zagreb po pobjedu', rekao je Dominik Livaković, čovjek koji je spasio Hrvatsku već na samom početku.