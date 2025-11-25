Modrić otkrio najteže dane u životu: U Dinamu je bio kaos, bio sam sretan što sam ozlijeđen

Modrić je sa svojim bivšim izbornikom prošao brojne teme i odgovarao na svakojaka pitanja iz svoje velike karijere. U jednom trenutku se dotaknuo i posudbi u Zrinjski, pa odmah nakon toga i u zaprešićki Inker.

Modrić je rekao kako ga je razočaralo nepovjerenje Modre uprave u njega i dodao je da za razliku od mnogih mladih igrača on nikad nije dobio poziv da s Dinamom ode na pripreme. No, naglasio je kako mu je u Interu bilo odlično i da mu je bilo jako žao što se na polusezoni morao vratiti na Maksimir i napustiti klub koji je s Hajdukom vodio utrku za naslovom prvaka.

'Možda me možeš povesti, pa vidjeti imam li ja tu kvalitetu. Ali, nije bilo povjerenja. Poslali su me na posudbu u Zrinjski gdje sam odigrao fenomenalno. Vratili su me, ali nisam otišao na pripreme s Dinamom, već su me poslali na novu posudbu u Inter. Da se razumijemo, meni to nije bilo loše, dapače, meni je to pomoglo, ja sam to htio. Nisam odbio i tražio da idem na pripreme s Dinamom. Ja jesam osjećao da sam generacijski talent, ali to nije u klubu bilo tako tretirano', rekao je Modrić pa je nastavio:

'Međutim, iskustvo u Zrinjskom ne stvorilo kao osobu, tamo sam se izgradio, u Interu se stvorila prava klapa. Ćorluka. Čale, poslije je došao i Janjetović. Bilo nas je nekoliko iz Dinama. U prvih šest kola smo imali šest pobjeda. Pobijedili smo i Dinamo u Zaprešiću. Na polusezoni smo bili prvi. Dinamo me tada, u tom zimskom prijelaznom roku vraća iako sam ja želio ostati. Igramo dobro, borimo se za prvaka, a vraćam se u polusezoni... Nikad nisam volio ta vraćanja na polusezoni. Ne volim to nešto na pola. Odradi cijelu sezonu ili ništa. No, Dinamo je odlučio me vratiti, a na tu odluku je vjerojatno utjecao i Nikin odlazak u Hajduk. Dogodila se moja najgora polusezona u Dinamu. Ispali smo u 'Ligu za bedaka', a ja sam se ozlijedio nakon jedne ili dvije utakmice.'

Luka se tog perioda ne želi ni sjećati.

'To je bio jedini period kad mi je bilo drago da sam ozlijeđen. Bio je kaos u klubu. Tih pola godine mi je u magli. Ne volim se sjećati tog vremena. Međutim, i iz te situacije sam nešto naučio. Vidio sam da ne može sve biti idealno. Da nije idealno kako je bilo u Zrinjskom, da nije idealno kao što je bilo u Interu. Došao sam u situaciju gdje se nije znalo tko pije, a tko plaća. Vratio sam se nakon ozljede na kraju sezone, odigrao sam još dvije utakmice i tada je završila sezona', rekao je Modrić.