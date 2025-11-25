Modrić napokon progovorio o opjevanom rivalstvu s Nikom Kranjčarom; evo što je sve rekao

No, percepcija javnosti zahvaljujući medijima je bila da među njima postoji veliki rivalitet. Pogotovo radi činjenice da je Modrić vraćen iz Zaprešića tek onda kad je u polusezoni Kranjčar u kontroverznim okolnostima otišao u Hajduk. Dugo se vjerovalo da Luka i Niko ne mogu zajedno igrati, a taj mit je demistificirao Slaven Bilić.

'Kad sam bio izbornik, primijetio sam da ste vas dvojica dva umjetnika, dva kreativca, genijalca... Ne samo da ste mogli skupa igrati, nego se bili najbolji kad ste na terenu stajali jedan uz drugoga. Pa tako smo i igrali u reprezentaciji. Vas dvojica bi zaključali lijevu stranu, a onda bi se igra prebacila na desno gdje Srna i Ćorluka 'kidišu.' Na koncu, skupa ste bili i u Tottenhamu', rekao je Bilić, a Modrić se složio:

'Definitivno. To se pokazalo i u reprezentaciji i u Tottenhamu da smo funkcionirali fenomenalno. Van terena veliki respekt, jedan prema drugome. I gušt je bio igrati i s njim i protiv njega. Gušt je bilo igrati s nekim tko vidi nogomet na sličan način. Vi ste Slavene u reprezentaciji stvorili fenomenalnu klimu. Falilo nam je možda sportske sreće da s vama napravimo neki pravi rezultat, ali poslije je sve došlo na naplatu. Pokušao se stvoriti neki rivalitet, posebice kad je Niko bio u Hajduku, a ja u Dinamu. No, ja ga nisam osjećao i nisam gledao to na takav način. Niku sam uvijek respektirao i kao igrača i kao čovjeka u bio je gušt natjecati se protiv njega. Ja sam to na takav način gledao', rekao je Modrić.'