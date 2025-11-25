nikad iskreniji modrić

Modrić: Jedno te isto pitanje me pratilo čitavu karijeru. Sve dok nisam dobio Zlatnu loptu

S.Č.

25.11.2025 u 01:26

Modrić sa Zlatnom loptom 2018.
Modrić sa Zlatnom loptom 2018. Izvor: Profimedia / Autor: Power Sport Images / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Jedanaesta epizoda treće sezone serijala (Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem, koja se emitira na ArenaSport kanalima, donosi povijesni, ekskluzivni razgovor s jednim od najboljih veznih igrača u povijesti nogometa i jednim od najvećih nogometaša današnjice - Lukom Modrićem.

Luku je pratila stigma da je nedovoljno fizički jak. Navodno, to je jedan od razloga zbog čega u formativnim godinama nije prošao u Hajduku. Na pitanje je li ga to ranije znalo uzdrmati, Luka je iskrenim odgovorom poslao važnu poruku:

vezane vijesti

'Nimalo me to nije pokolebalo niti stavilo sumnju u mene da je to tako. Uvijek sam imao veliku vjeru u sebe. Nije to bilo samo onda, to me pratilo u cijeloj karijeri. To se pitanje postavljalo kad sam došao u Dinamo, pa kad sam došao u Englesku. Čak i u Real. Isto se pitanje postavljalo sve dok nisam dobio Zlatnu loptu.'

Modrić je rekao kako ga negativna mišljenja drugih nisu ga brinula – naprotiv, poticala su ga da bude bolji, dok se uvijek oslanjao na pozitivne komentare oko sebe:

'Nikad nisam mario za mišljenja drugih, zato što moje mišljenje o meni samom nije bilo takvo. Druga stvar bi bila da sam mislio da sam možda mali, slabašan – ali ne, moje mišljenje je bilo suprotno. Jer nogomet nije samo snaga i visina. Nogomet je puno više od same snage…nogomet je puno više tehnika, glava, osjećaj... Glava je najbitnija. Nikad snaga i brzina neće prevladati nad tehnikom i glavom. Ljudi najviše vole nogomet upravo zbog tih stvari.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KOD SLAVENA BILIĆA

KOD SLAVENA BILIĆA

Modrić detaljno objasnio što se dogodilo s njim u Hajduku: 'Bio sam hajdukovac...'
TOTALNI NOGOMET

TOTALNI NOGOMET

'Garcia je tom izjavom nesvjesno bacio Livaju pod vlak'
PRIPREME ZA VARAŽDIN

PRIPREME ZA VARAŽDIN

Fotografije s treninga Hajduka jasno pokazuju u kakvom je stanju Marko Livaja

najpopularnije

Još vijesti