Trener Intera nakon šokantnog poraza u Ligi prvaka spomenuo samo najveću zvijezdu: 'Izgubljen je'

Norvežani su iskoristili prednost domaćeg terena i umjetne podloge te brzim dvostrukim udarcem u drugom poluvremenu slomili Nerazzurre. Inter sada u uzvratu na San Siru mora nadoknaditi dva gola zaostatka.

Chivu je priznao da je teren stvarao probleme, ali nije želio tražiti opravdanja.

‘Pokušali smo, unatoč terenu. Oni su naviknutiji na ovu podlogu, ali to nije izgovor. Ne mogu biti prestrog prema igračima’, rekao je, dodavši kako je dvoboj i dalje otvoren.

‘Znali smo da su opasni u kontranapadima. Sada ćemo pokušati proći dalje na San Siru.’

No ono što je najviše odjeknulo bila je njegova izjava o Lautaru Martinezu.

‘Lautaro je izgubljen’, rekao je Chivu, a na dodatno pitanje što to znači pojasnio je: ‘To znači da je ozlijeđen, i to prilično ozbiljno.’

Rumunjski stručnjak zaključio je: ‘Mislim da je ozljeda teža i da će izbivati neko vrijeme.’

Inter je, prema njegovim riječima, imao problema u tranziciji.

‘Tražili smo pritisak na njihove igrače, ali to nije bio problem. Problem je bio što su nas u nekim situacijama iznenadili brzinom u kontranapadu’, objasnio je.

Uzvrat na San Siru bit će prava utakmica istine. Inter mora nadoknaditi dva gola zaostatka, a ovoga puta neće biti prostora za priču o terenu ili uvjetima – samo rezultat će se računati.