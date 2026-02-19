'Ako je to dopušteno…': Allegri sarkastično o potezu Fabregasa i svom isključenju

Susret je prvotno bio zakazan za 8. veljače, ali je odgođen jer je San Siro bio domaćin ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina. Nakon odgode od deset dana, Como je poveo pogotkom Nice Paza, koji je iskoristio veliku pogrešku Mikea Maignana, dok je Rafael Leao fantastičnim lobom na dodavanje Ardonja Jasharija donio izjednačenje.

Allegri je nakon utakmice istaknuo pozitivne strane.

‘Nije bilo lako protiv Coma, koji je u prvom poluvremenu iskoristio našu pogrešku u jednoj izjednačenoj utakmici’, rekao je za DAZN Italia.

‘Greške se događaju, momčad je dobro reagirala i mogli smo bolje iskoristiti još neke prilike koje smo stvorili. Osvojili smo bod više od Juventusa, Napolija i Rome, sada se moramo fokusirati na pobjedu protiv Parme ovog vikenda.’

Milan je i dalje neporažen u 24 kola Serie A, ali sada zaostaje sedam bodova za vodećim Interom.

‘Bila je to vrlo izjednačena, ponekad i dosadna utakmica u prvom dijelu. Dobro smo napadali prostor, Leao je zabio sjajan gol, Jashari je poslao prekrasnu loptu. Moramo ostati mirni, nastaviti raditi i vratiti ozlijeđene igrače. Danas su se vratili Saelemaekers i Pulisic, Fullkrug je kao i uvijek dao doprinos s klupe.’

‘Trenutačno smo na putu prema našem cilju i ovo je vrlo koristan bod za ostvarenje tih ambicija.’

Govoreći o utrci za naslov, Allegri je ostao oprezan.

‘Nogomet je divan jer se stvari mijenjaju iz dana u dan. Sve što možemo je raditi, produžiti niz bez poraza i, prije svega, vratiti se pobjedama kako bismo zadržali prednost pred ekipama koje nas prate.’

Posebnu pažnju privukao je sukob uz aut-liniju u drugom poluvremenu, nakon kojeg su isključeni Allegri i Comov tim menadžer. Talijan je objasnio što se dogodilo.

‘Mislim da je bio prekršaj nad Saelemaekersom dok smo išli u kontru, povukao ga je, mislim, Fabregas. Ako je to dopušteno, onda ću sljedeći put kad netko protrči pored mene uklizati u njega’, našalio se Allegri.

‘Saelemaekers je reagirao ljutito, ja sam otišao tamo da zaštitim svog igrača, onda mi je netko prišao, ali zapravo se ništa posebno nije dogodilo.’

Snimke pokazuju da je Fabregas gurnuo Saelemaekersa dok je lopta bila u igri, no Allegri je kažnjen jer je napustio tehnički prostor.

Na kraju je dao i kratku informaciju o Strahinji Pavloviću, koji je na poluvremenu zamijenjen zbog udarca.

‘Srećom, Pavlović je dobro.’