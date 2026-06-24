Mexico City donio poseban zakon zbog utakmice sa Češkom

Ograničenje prodaje se odnosi na supermarkete i ulične prodavače, gdje će prodaja alkoholnih pića u zatvorenim posudama za konzumaciju izvan poslovnih prostora biti obustavljena. Međutim, sami propis uključuje iznimke za određene licencirane objekte, poput restorana, hotela, banketnih dvorana, privatnih klubova, kina i kazališta, gdje će konzumacija alkohola biti dopuštena samo u zatvorenom prostoru i uz hranu.

Vlasti Mexico Cityja proglasile su "suhi zakon" za srijedu, 24. lipnja, zbog treće utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva između suorganizatora Meksika i Češke Republike. Ova mjera ograničava prodaju alkoholnih pića u raznim dijelovima glavnog grada s ciljem očuvanja javnog reda i jačanja sigurnosti, piše Marca .

Odluka je donesena nakon incidenata koji su se dogodili tijekom proslave pobjede Meksika nad Južnom Korejom. Prema službenim podacima, utakmica je privukla otprilike 400.000 ljudi koji su za sobom ostavili otprilike 40 tona smeća. Osim toga, dolazilo je do okupljanja navijača koji su konzumirali alkohol u javnosti, što jedovelo do bacanja predmeta, oštećenja ulične opreme, razbijanja prozora i penjanje ljudi na spomenike i nadstrešnice autobusnih stajališta.



Vlasti Mexico Cityja vjeruju da će zabrana prodaje alkohola pomoći u sprječavanju sličnih situacija te olakšati mobilnost i razvoj sportskih, kulturnih i rekreacijskih aktivnosti povezanih sa Svjetskim prvenstvom. Nadalje, mjera ima za cilj smanjiti sigurnosne rizike u iščekivanju daljnjih velikih okupljanja, s obzirom na to da je meksička reprezentacija već osigurala svoje mjesto u osmini finala.



Zabrana stupa na snagu u 15:00 sati 24. lipnja i trajat će do 7:00 sati sljedećeg dana te će se odnositi na Zonu A Povijesnog centra te na nekoliko četvrti u općini Cuauhtémoc.