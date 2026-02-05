Mario Hezonja u porazu Real Madrida ostao na 11 koševa i pet asistencija

Gosti iz Madrida su odlično otvorili susret te su nakon prve četvrtine vodili 19:11. Obrana je itekako funkcionirala kod Reala u uvodnoj dionici, ali je Dubai u iduće dvije četvrtine postigao 26 i 32 koša čime je okrenuo rezultat i poveo.

U samom finišu utakmice Real je zaprijetio, ali pobjeda je ipak ostala na domaćem parketu.

S 19 koševa prvi strijelac Dubaija - kojeg vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac - bio je Džanan Musa, nekadašnji igrač Reala i zagrebačke Cedevite. Po 16 su ubacili Wright i Petrušev, s tim da je potonji tome dodao i šest skokova.

Mario Hezonja je za Real odigrao 30 minuta te je postigao 11 koševa uz pet asistencija, tri skoka, četiri izgubljene lopte te jednu osvojenu. Za dva je Hezonja gađao 1-3, a za tricu 3-9. Najbolji gostujući igrač bio je Argentinac Facundo Campazzo s 24 koša.

Na ljestvici Eurolige vodi Fenerbahče s omjerom 18-7. Slijede Olympiakos i Hapoel sa 16 pobjeda i devet poraza. Real Madrid sada ima 16 pobjeda i 11 poraza, dok je Dubai ostvario 13. pobjedu, a uz to ima 14 poraza.