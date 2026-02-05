senzacija

Veliki preokret: Adriano Jagušić ima novi klub, Dinamo ga nije uspio dovesti

I.Ž.

05.02.2026 u 21:07

Adriano Jagušić NK Slaven Belupo
Adriano Jagušić NK Slaven Belupo Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Adriano Jagušić u petak putuje u Atenu, gdje bi trebao obaviti liječnički pregled i potom potpisati ugovor s Panathinaikosom!

Riječ je o transferu koji će postati najveći u povijesti Slaven Belupa - Grčki klub će Farmaceutima za Adriana Jagušića platiti 5,2 milijuna eura odštete, uz mogućih dodatnih 800.000 eura kroz bonuse, te 20 posto od buduće prodaje, doznaju Sportske novosti.

vezane vijesti

Jagušić je na ponudu pristao odmah, a brzina cijelog procesa povezana je s time što u Grčkoj završava zimski prijelazni rok pa Panathinaikos želi posao zaključiti bez odgađanja.

Ovu su informaciju potvrdili i čelni ljudi Slaven Belupa.

'U rekordnom, povijesnom transferu, Adriano Jagušić, prelazi iz Slaven Belupa u Panathinaikos. Farmaceuti su prihvatili ponudu Grka i 20-godišnjak, ponajbolji igrač SHNL-a, karijeru nastavlja u Ateni, gdje u petak odlazi na liječnički pregled', potvrdio je za Podravski list direktor Slaven Belupa Vedran Bači.

Time je završena i jedna od najintrigantnijih priča ovog zimskog prijelaznog roka u Hrvatskoj. Jagušić se dugo povezivao s dolaskom u Dinamo i želio je transfer na Maksimir, no nakon ovakvih iznosa jasno je zašto zagrebački klub nije mogao pratiti ponudu iz Atene. Dinamo, prema ovim informacijama, nije želio ići iznad dva milijuna eura te je bio spreman razgovarati o postotku od eventualne sljedeće prodaje.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
senzacija

senzacija

Veliki preokret: Adriano Jagušić ima novi klub, Dinamo ga nije uspio dovesti
POVIJESNI POSAO

POVIJESNI POSAO

Evo koliko će Dinamo zaraditi od Jagušićevog transfera
potpuno neočekivano

potpuno neočekivano

Ivica Zubac u šokantnoj razmjeni završio u jednoj od najlošijih momčadi NBA lige

najpopularnije

Još vijesti