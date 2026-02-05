Veliki preokret: Adriano Jagušić ima novi klub, Dinamo ga nije uspio dovesti

Riječ je o transferu koji će postati najveći u povijesti Slaven Belupa - Grčki klub će Farmaceutima za Adriana Jagušića platiti 5,2 milijuna eura odštete, uz mogućih dodatnih 800.000 eura kroz bonuse, te 20 posto od buduće prodaje, doznaju Sportske novosti .

Jagušić je na ponudu pristao odmah, a brzina cijelog procesa povezana je s time što u Grčkoj završava zimski prijelazni rok pa Panathinaikos želi posao zaključiti bez odgađanja.

Ovu su informaciju potvrdili i čelni ljudi Slaven Belupa.

'U rekordnom, povijesnom transferu, Adriano Jagušić, prelazi iz Slaven Belupa u Panathinaikos. Farmaceuti su prihvatili ponudu Grka i 20-godišnjak, ponajbolji igrač SHNL-a, karijeru nastavlja u Ateni, gdje u petak odlazi na liječnički pregled', potvrdio je za Podravski list direktor Slaven Belupa Vedran Bači.

Time je završena i jedna od najintrigantnijih priča ovog zimskog prijelaznog roka u Hrvatskoj. Jagušić se dugo povezivao s dolaskom u Dinamo i želio je transfer na Maksimir, no nakon ovakvih iznosa jasno je zašto zagrebački klub nije mogao pratiti ponudu iz Atene. Dinamo, prema ovim informacijama, nije želio ići iznad dva milijuna eura te je bio spreman razgovarati o postotku od eventualne sljedeće prodaje.