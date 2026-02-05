rekorder farmaceuta

Procurili detalji Jagušićevog ugovora s Panathinaikosom

05.02.2026 u 22:11

Adriano Jagušić NK Slaven Belupo
Adriano Jagušić NK Slaven Belupo Izvor: Cropix / Autor: Marin Franov
Adriano Jagušić sutra (petak, 6. veljače) putuje u Atenu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled i nakon toga potpisati ugovor s grčkim velikanom Panathinaikosom

Sve se oko odlaska Adriana Jagušića iz Slaven Belupa odigralo munjevitom brzinom. Još se u četvrtak tijekom dana činilo kako će se Slaven Belupo i Dinamo ipak dogovoriti, no pregovori su neslavno propali.

A onda je otkriveno i zašto. Grčki velikan Panathinaikos je ponudio uvjete kojima Dinamo jednostavno nije mogao konkurirati te će Adriano Jagušić sutra (petak, 6. veljače) krenuti put Atene gdje bi trebao obaviti liječnički pregled i nakon toga potpisati ugovor s Panathinaikosom!

Otkriveni su i detalji povijesnog transfera Farmaceuta - Panathinaikos će za Jagušića platiti 5,2 milijuna eura odštete, uz mogućih dodatnih 800.000 eura kroz bonuse, te 20 posto od buduće prodaje. Jasno je kako je ovo najveći transfer u povijesti kluba iz Koprivnice.

Sjajni će veznjak s Panathinaikosom potpisati ugovor na četiri i pol godine, a grčki mediji navode kako je na njegovom angažmanu insistirao trener Rafa Benitez koji ga je odmah želio u momčadi.

Jagušiću će adaptaciju i prve dane u Ateni sigurno olakšati i nekadašnji hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj koji će ga dočekati u svlačionici Panathinaikosa.

A sve to uoči najvećeg grčkog derbija, u nedjelju 8. veljače Panathinaikos gostuje kod vječnog suparnika Olympiacosa u Pireju.

