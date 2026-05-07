Marin Čilić ušao u drugo kolo Mastersa u Rimu

Protiv pet godina mlađeg Amerikanca 37-godišnji Čilić odigrao je bolje u ključnim trenucima u oba seta te oduzimao servis suparniku upravo u trenucima kada je ovaj servirao za ostanak.

Nakon što su oba igrača u prvih sedam gemova čvrsto držala svoj početni udarac, prvo uzbuđenje dogodilo se na servis Girona kod vodstva Čilića 4-3. Tada je naš igrač stigao do 15-40 samo da bi zaredao s četiri promašaja i omogućio Amerikancu povratak u egal. Kod rezultata 5-5 i Čilić je bio suočen s dvije "break-lopte" suparnika koje je uspio otkloniti da bi u sljedećoj igri spojio četiri izvanredna poena na reternu te oduzeo servis Gironu čime je i dobio prvi set.

Kada je Čilić napravio "break" za 3-1 u drugoj dionici činilo se kako će lakoćom do pobjede. No, odmah potom je izgubio servis i to bez osvojenog poena. Srećom, pokazalo se kako je to bio jedini Gironov "break" u meču, a Čilić je kod vodstva 5-4 replicirao igru s kraja prvog seta i još jednom oduzimanjem servisa suparniku priveo meč kraju.

Čilić će u 2. kolu igrati protiv Monežanina Valentina Vacherota.

Ranije u četvrtak plasman u 2. kolo u Rimu izborio je i Dino Prižmić nakon što je u nastavku dvoboja 1. kola kompletirao 6-4, 6-3 pobjedu protiv Mađara Martona Fucsovicsa. Prižmić je još u srijedu dobio prvi set sa 6-4, a zatim je kiša prekinula dvoboj koji je stoga završen u četvrtak. Mladi je Splićanin jedini "break" u drugoj dionici dvoboja ostvario u osmom gemu kada je iskoristio četvrtu priliku za oduzimanje servisa suparniku. U toj je igri Prižmić naplatio neiskorištene prilike s početka seta, kod 1-0 je imao "break-loptu", a kod 2-1 prednost 0-30 na servis Mađara što nije donijelo ploda, ali i spašenu "break-loptu" suparnika iz sedmog gema.

Prižmić je pobjedom protiv Fucsovicsa izborio dvoboj protiv Srina Novaka Đokovića u 2. kolu. Bit će to njihov drugi susret, prvi su odigrali u siječnju 2024. u 1. kolu Australian Opena kada je Đoković dobio sa 6-2, 6-7 (5), 6-3, 6-4. Ovoga puta Prižmić može s više optimizma gledati na susret jer će se igrati na njegovoj omiljenoj podlozi, a usto i Đoković će u Rimu zaigrati po prvi put na Touru nakon gotovo dva mjeseca.