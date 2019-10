Marcelo Brozović asistirao u pobjedi Intera, spektakularnu utakmicu odigrali Salzburg i Napoli

Odigrane su sve utakmice trećeg kola nogometne Lige prvaka

Inter je posve zasluženo slavio protiv njemačkog sastava. Domaćin je poveo u 22. minuti golom Lautara Martineza nakon odlične asistencije Stefana De Vrija. U posljednjim trenucima prvog dijela gosti su imali lijepu priliku, no Samir Handanović je sjajno zaustavio udarac Jadona Sancha.

"Redsi" su stigli do prednosti već u drugoj minuti preko Alexa Oxladea-Chamberlaina, a isti je igrač u 58. minuti sjajnim udarcem s 20-tak metara zabio za 2-0. Do kraja susreta golove su zabili Mane (78) i Salah (87), dok je Odey u 88. minuti ublažio poraz domaćina. Dejan Lovren je odigrao cijeli susret za goste.

Katalonci su poveli već u trećoj minuti golom Lionela Messija , no Česi su se vratili u 50. minuti lijepim pogotkom Jana Borila. Radost domaćina nije dugo trajala i Luis Suarez je u 57. minuti doveo goste u novo vodstvo.

Inter je mogao zaključiti utakmicu u 82. minuti, no Martinez nije realizirao jedanaesterac, njegov udarac sjajno je zaustavio Roman Burki. Ipak, u 89. minuti Inter je priveo priču kraju golom Antonia Candreve na asistenciju Marcela Brozovića koji je odigrao cijeli susret.

U drugom susretu Napoli je na gostovanju pobijedio RB Salzburg s 3-2.

Gosti su poveli u 17. minuti nakon lijepe akcije koju je pogotkom zaokružio Dries Mertens, kojem je to bio 115. gol u dresu Napolija čime se izjednačio s legendarnim Diegom Maradonom. Na vrhu klupske ljestvice strijelaca je Marek Hamšik sa 121 golom.

Izjednačio je Erling Braut Haaland iz jedanaesterca u 41. minuti postigavši već peti gol ove sezone u LP. Mertens je u 65. minuti svojim drugim golom na utakmici doveo goste u novo vodstvo, a sebe gurnuo na drugo mjesto ljestvice klupskih strijelaca sa 116. golova preskočivši tako Maradonu.

Salzburg se još jednom vratio u 74. minuti drugim golom mladog Norvežanina koji je postao prvi nogometaš u povijesti Lige prvaka koji je u prva tri nastupa zabio čak šest golova. No, samo minutu kasnije Insigne je zabio za 3-2.

Na ljestvici vodi Napoli sa sedam bodova, Liverpool ima šest, Salzburg 3, a Genk jedan bod.

U susretu trećeg kola G skupine RB Leipzig je pobijedio Zenit s 2-1, premda su gosti vodili na poluvremenu.

Rusi su poveli u 25. minuti lijepim udarcem Jaroslava Rakitskog s 20 metara, no Leipzig je u nastavku susreta bio bolji i zasluženo je stigao do nova tri boda. Domaćin je izjednačio u 49. minuti preko Konrada Laimera na asistenciju Marcela Sabitzera koji je deset minuta kasnije fantastičnim golom okrenuo rezultat. Do kraja susreta Leipzig je bio bliži trećem golu, nego Rusi izjednačenju.

U drugom susretu iz ove skupine Benfica je porazila Lyon s 2-1 upisavši prvu pobjedu.

Portugalci su poveli u 4. minuti golom Rafe Silve, izjednačio je Memphis Depay u 70. minuti, no domaćin je četiri minute prije kraja susreta stigao do prve pobjede golom Pizzija.

RB Leipzig je ovom pobjedom barem privremeno preuzeo vodstvo na ljestvici sa šest bodova. Lyon i Zenit imaju po četiri boda, a Benfica tri.

U prvom susretu skupine Chelsea je u Amsterdamu pobijedio Ajax s 1-0, a pogodak odluke zabio je Michy Batshuayi u 86. minuti. Bila je to skromna predstava s vrlo malo pravih prilika. Ajax je bio bliži pobjedi, no tri boda odlaze u London.