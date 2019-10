Chelsea slavio u derbiju kola Lige prvaka, tri boda upisao i RB Leipzig: Mateo Kovačić odigrao svih 90 minuta

RB Leipzig je pobijedio Zenit s 2-1, dok je Chelsea slavio u Amsterdamu protiv Ajaxa s 1-0

Bila je to skromna predstava s vrlo malo pravih prilika. Ajax je bio bliži pobjedi, no tri boda odlaze u London.

Domaćin je u 37. minuti uspio zabiti pogodak, no sudac Hategan je nakon 'asistencije 'VAR-a dosudio zaleđe u kojem je milimetarski bio Promes. Korak do vodstva Ajax je bio i u 59. minuti no Alvarez je nakon ubačaja iz kornera pogodio vratnicu.

Odluka je pala u 86. minuti kada je Batshuayi jednu povratnu loptu zakucao pod gredu. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je cijeli susret za 'Bluese'.