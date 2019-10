Nenad Bjelica otkrio recept za uzvrat sa Šahtarom i pohvalio Danija Olma: 'Čudo je da je još u Dinamu, nadam se da ostaje do ljeta'

Nenad Bjelica obratio se javnosti nakon remija sa Šahtarom u Ligi prvaka

'Jako je teško igrati protiv agresivne momčadi kakva smo mi bili. Ako pustiš te Brazilce da rade što god žele, onda je teško, a kad im stalno pušeš za vratom onda je njima teže. To je recept za Maksimir. Oni igraju cijelo vrijeme u sličnom sastavu. Imaju različite tipove igrača i morat ćemo se prilagođavati. Vjerujemo u pobjedu. Može se protiv Šahtara, a s ovakvim pristupom možemo svakoga pobijediti.'

'Ako i pobijedimo u idućoj utakmici, neće to biti kraj. Nakon toga se igraju još dva kola. No, pred punim Maksimirom ćemo nastojati pobijediti i podići razinu naše igre. U pitanju je nepredvidiv protivnik koji je brz i koji nas je upoznao, ali mi vjerujemo u našu kvalitetu i optimisti smo.'

'Zadovoljni smo bodom, a ponajviše predstavom i načinom na koji smo se suprotstavili protivniku. Bilo je to nešto slično kao i protiv Atalante, ali malo smo bili neefikasni u nekim situacijama. Da je odlučivalo o prolasku bili bi tužni, ali pred nama su još tri utakmice u kojima možemo popraviti sve', rekao je Bjelica u uvodu pa dodao:

Dinamo je u trećem kolu skupine C Lige prvaka na gostovanju kod Šahtara odigrao 2:2 i upisao vrlo važan bod. Mogao je Dinamo i do sva tri boda da Oršićev i Olmov udarac nisu završili u stativama, ali i ova dva koja su pospremili u mreže su i više nego dovoljna. Dan nakon utakmice novinarima se obratio trener Dinama i tvorac modrog čuda Nenad Bjelica.

Trener Dinama je, po tko zna koji put, pohvalio i Danija Olma.

'On nema limita, to je samo u glavi. Čudno je da je još u Dinamu s obzirom nato kakav je igrač i potencijal. Ne smijem reći sve što mislim o Daniju da se njegov otac ne naljuti na mene. Ako ga uspoređujemo s Joaom Felixom, onda je Olmo puno bolji nogometaš, a znamo za koliko je Portugalac otišao u Madrid. Olmo zaslužuje sve što se oko njega događa i nadam se da će do ljeta ostati s nama, a nakon toga zaigrati za neki od najvećih klubova.'

Bjelica ruši sve moguće rekorde, ali i dalje je skroman.

'Najbolje je što mi ništa o tome ne znamo pa nas ni ne opterećuju takve stvari. Pripremamo se za svaku utakmicu i u svakoj želimo biti bolji od svojeg protivnika.'

Za kraj se osvrnuo i na sjajne igre Mislava Oršića.

'On stalno igra dobro. Vrhunski je dečko i profesionalac, a na terenu daje sve za momčad', zaključio je Bjelica.