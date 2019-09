Majstorijama Rogera Federera dolazi kraj, ali odavno je postao teniski besmrtnik

Roger Federer dao je naslutiti da će mu sljedeća sezona definitivno biti posljednja u teško ponovljivoj karijeri, a iako statistički za koju godinu vjerojatno neće biti najuspješniji u povijesti, bez sumnje je tenisač koji je osvojio ljubitelje 'bijelog sporta' kao nitko prije njega...

Tenis će uskoro morati nastaviti bez čarobnjaka iz Basela, no on je ionako svoju sportsku besmrtnost davno osigurao, zahvaljujući šampionskoj priči koja malo koga ostavlja ravnodušnim...

Naime, naš teniski as bio je sjajan igrač, ali nikako se nije mogao nositi s Peteom Samprasom i uvijek je od njega gubio velike mečeve, uključujući dva finala u Londonu (1994., 1998.). Amerikanac je došao te godine u Wimbledon nakon četiri titule u nizu, sedam ukupno, i netko ga je morao maknuti Ivaniševiću s puta. Napravio je to upravo Federer te je nakon pet teških setova sredio igrača koji je tada smatran najvećim u povijesti, a ta je pobjeda odjeknula svijetom i skrenula pozornost na talent koji dolazi. Bio je to i jedini službeni okršaj ova dva velikana.

'Uživam u tome što sam tenisač. Ja sam taj koji gubi ili pobjeđuje, ja sam taj koji je odgovoran. To mi se sviđa jer igrao sam i nogomet i nisam mogao podnijeti to što je ponekad golman krivac za tvoj poraz', našalio se jednom prilikom Švicarac.

Federer je uz potporu Mirke i svojeg stručnog stožera nastavio suvereno vladati tenisom u razdoblju od 2005. do 2008. godine te skupljati grand slam titule, no pojavila se prijetnja s kojom se sve teže nosio.

Rafael Nadal uspio je usavršiti tenis koji Federeru nikako nije odgovarao i nizao je titulu za titulom na Roland Garrosu, da bi od 2007. godine postao prijetnja Švicarcu na svim podlogama. Roger nije znao kako igrati protiv igrača koji je doveo kretanje, obranu i kontranapade do savršenstva, a posebno ga je to mučilo na zemlji, na kojoj ga je Rafa najčešće pomeo s terena.

Bilo je to veliko olakšanje za tada 27-godišnjeg Federera i probudila se nada da bi mogao oživjeti svoju dominaciju, no uslijedili su još veći izazovi...

U Wimbledonu 2012. godine Federer je u epskom finalu svladao Roddicka 16:14 u petom setu, osvojivši svoju 17. grand slam titulu, ali nakon toga je stao. U sljedećih pet godina daleko je i dalje dolazio na velikim turnirima, ali one najveće pokraj Đokovića, Nadala i Murrayja nije bio u stanju osvojiti, a kad su mu se svi maknuli s puta 2014. godine na US Openu, iznenađujuće ga je lako svladao i Marin Čilić.

Dvije sezone u nizu zatim je izbjegavao turnire na zemlji kako bi produžio svoju karijeru i to se pokazalo odličnom odlukom. Uslijedila su dva nezaboravna obračuna s Marinom Čilićem, koji je izrastao u ozbiljnu i konstantnu prijetnju čak i najvećima tih mjeseci, no protiv Rogera nije mogao.

'Imao sam svoje prilike, no igrali smo sjajan tenis i zadovoljan sam svojom igrom, a Novaku, koji je odlično odigrao, sve čestitke. Dao sam ljudima nadu da s 37 godina mogu još uvijek ovako igrati. Osjećam se dobro, još uvijek mogu stajati na nogama i želim ovako nešto svim 37-godišnjacima', zaključio je Federer koji je u kolovozu napunio 38. godinu te postao pravi teniski veteran.

Nije uspio ponoviti nešto slično na nedavnom US Openu, na kojem je zapeo u četvrtfinalu i ponovo je aktualna tema postala njegovo umirovljenje, no ovaj put ju je započeo sam velikan.

'Iskreno, ne vjerujem da ću biti komentator ili teniski trener. Posebno ne odmah nakon povlačenja. Prvo želim biti s djecom u Švicarskoj. Godišnje sam više od dvadeset tjedana na putu, udaljen od kuće, obitelji, a to je trajalo posljednjih 20 godina - zaželio sam se kuće, uživanja s najbližima', priznaje legenda koja igra kao profesionalac još od davne 1998. godine.

Ovo definitivno nije kraj Rogera, još ćemo uživati u njegovim majstorijama, a možda i titulama, no najkasnije do sljedećeg ljeta. Rekordi su tu da se ruše, a to će se dogoditi i s Federerovima, no trebat će proći mnoga desetljeća, a možda i stoljeća da se ponovo pojavi netko tko će se tako duboko uvući u srca ljubitelja tenisa...