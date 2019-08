Novak Đoković iskreno o svom odnosu s Rogerom Federerom: Dobri smo si, ali...

Danas započinje posljednji Grand Slam turnir sezone, US Open. Uoči prvih mečeva jedan od najvećih favorita za osvajanje ovog turnira - branitelj naslova i prvi tenisač svijeta Novak Đoković - progovorio je o problemu s ozljedom koja ga muči, ali i o odnosu s najvećim protivnikom

Novak Đoković u New Yorku brani titulu osvajača US Opena 2018. godine. Prvi reket svijeta tri je puta slavio na US Openu, a i ove je godine najveći favorit. No, ima Đoković i sitnih problema uoči samog početka posljednjeg Grand Slam turnira sezone.