Pljusku Federeru opalio 78. igrač svijeta; Bugarin pobijedio u osmom pokušaju i izbacio ga s US Opena

Posljednji teniski Grand Slam sezone, US Open, bliži se kraju. No, završnica će izgledati posve drugačije nego bi se netko tome nadao, jer u posljednja dva dana ispali su i Novak Đoković, a u noći s utorka na srijedu i Roger Federer

Bugarski tenisač Grigor Dimitrov plasirao se u polufinale US Opena. Bila je to jedna od onih pobjeda koju pamtiti do kraja života jer ostvario ju je protiv najvećegeg tenisača u povijesti, Švicarca Rogera Federera, i to u pet setova - 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2, nakon tri sata i deset minuta igre na najvećem teniskom stadionu na svijetu Arthur Ashe.

Tenisaču iz Haskova ovo je ujedno i prva pobjeda u karijeri nad Federerom, nakon što je u prethodnih sedam doživio sve poraze, a što je jednako zanimljivo, Dimitrov je uoči US Opena imao i najlošiji rejting posljednjih sezona.

Naime, Dimitrov je u New York stigao kao 78. igrač ATP liste, sa sedam poraza u osam dvoboja do početka US Opena. No, dolazak na ovaj beton, očito mu je dobro sjeo, jer trostruki polufinalist Grand Slamova (Australian Opena, Wimbledona, US Opena), zaredao je s pobjedama, a vrhunac je ova nad švicarskom legendom.

Suparnik Dimitrovu u polufinalu bit će peti tenisač svijeta, 23-godišnji Rus Danil Medvjedev, koji se prvi put u karijeri probio se u polufinale na Grand Slam turnirima, nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju US Opena odigranom na stadionu Arthur Ashe svladao 34-godišnjeg Švicarca Stana Wawrinku (ATP - 24.) sa 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1 za dva sata i 34 minute igre.