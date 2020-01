Mađari šokirali Slovence i totalno zakomplicirali situaciju u skupini; pet reprezentacija bori se za polufinale

Rukometaši Mađarske pobijedili su u dvoboju II skupine EURA u Malmöu Sloveniju 29:28 (13:16) te će u posljednja dva kola Norveška, Slovenija, Mađarska, Island i Portugal imati priliku izboriti plasman u polufinale. Čeka nas napeta završnica i neizvjestan rasplet ove skupine...

Rukometaši Slovenije u utakmicu s Mađarima ušli su u statusu favorita, no 'fantje' su na kraju razočarali. Mađari se nisu predavali do samog kraja te su ovom pobjedom ostali u igri za plasman u polufinale EP-a.

No, u nastavku se razbranio sjajni mađarski golman Mikler koji je svojim obranama slovenske rukometaše, te je bio jedan od glavnih 'krivaca' za potpuni preokret Mađarske.

Slovenci su vodili sve do 40. minute kada Mađari serijom 4:0 dolaze do prednosti koju nisu ispuštali do kraja. Gol odluke zabio je Ligetvari minutu i 15 sekundi prije kraja za 29:27.