Liverpool dramatično odveo epsku bitku sa Cityjem do zadnjeg kola Premiershipa

U 37. kolu engleske Premier lige nogometaši Liverpoola teškom su mukom pobijedili Newcastle u gostima rezultatom 3:2 i tako odveli borbu za naslov protiv Manchester Cityja do posljednjeg kola...

Jürgen Klopp i njegova družina ponovo su na vrhu Premiershipa. Doduše, to se može promijeniti kada Manchester City odradi utakmicu protiv Leicestera u ponedjeljak, no jedno je sigurno: do posljednjeg kola nećemo znati tko će postati prvakom Engleske.