Lionel Messi odlazi po tko zna koji puta; sve više informacija koje guraju Argentinca dalje od Camp Noua; krizni sastanak u Barceloni

Jedna od vrućih nogometnih tema zadnjih tjedana je mogući odlazak Lionela Messija iz Barcelone u kojoj je proveo cijelu igračku karijeru

Lionel Messi odlazi iz Barcelone! Koliko smo to puta čuli, ne samo u zadnjih nekoliko dana, nego općenito svih ovih godina, koliko su puta ugledni strani mediji izlazili sa svojim ekskluzivama i najavljivali rastanak Argentinca sa Camp Nouom, koliko puta je samo napisano da je nogometni čarobnjak obavijestio čelnike katalonskog ponosa da ih napušta?

Uglavnom, sada Marca piše o Messijevom odlasku, kako je faksom obavijestio sve u Barceloni da odlazi i da želi napustiti klub besplatno. Navodno, Argentinac želi da se izvrši klauzula u ugovoru (koji traje do ljeta 2021.) u kojoj može na kraju završene sezone napustiti klub do 10. lipnja i to bez odštete (valjda za zasluge za sve trofeje i golove).

Taj datum je odavno prošao, ali zbog specifične situacije zbog koronavirusa i sezone koja je trajala do kolovoza, Messi želi otići bez da mu omiljeni klub ne zaradi niti jedan euro. Malo čudno zvuči.