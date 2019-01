Lino Červar ne odustaje: Stojim iza svega što sam rekao! I ne, nisam najslabija karika!

Čini se kako javno prepucavanje izbornika hrvatskih rukometaša Line Červara i određenih hrvatskih novinara neće samo tako završiti. Červar je, nakon što je jučer otvoreno pred televizijskim kamerama prozvao kolegu Dražena Krušelja zbog napisa u Jutarnjem listu, nastavio svoj monolog...

'Ono što su pisali protiv mene, to nisu bile istine. Protiv Brazila nismo primili sedam golova na prazna vrata, nego samo tri. Svi ostali golovi su pali kad smo igrali šest na šest. Cijeli svijet igra napad sedam na šest, a mi bismo znači trebali raditi nešto sasvim drugo. Po vama bih se trebao ispričati čovjeku koji je za mene rekao da sam ja, inovator s osam medalja, najslabija karika reprezentacije?! Je li to normalno reći za trenera koji je među najboljima na svijetu? Koji je napisao dvije knjige o rukometu, koji svake godine šalje IHF-u stručne članke. Je li to normalno reći nekome kome je rukomet obitelj i koji za rukomet živi svaki dan? Možda sam bio emotivan, ali stojim iza svega što sam rekao', ponovio je Lino Červar.

'Ovo nije u redu! To je nezabilježeno u svijetu sporta. Živim za rukomet, on me ispunjava, ali čuti ovako nešto. Bio sam deset godina urednik u novinama, neće me on učiti novinarstvu. Novinar može kritizirati, to je njegov osoban stav, ali svatko tko tako nešto radi mora biti svjestan da to nosi neke posljedice. Nisam mu ja prijetio, samo sam mu rekao da se tako ne ponaša. A mogao bih mu otac biti. Rekao sam ono što mislim i završio bih s tim. Vrijeme je da pričamo o reprezentaciji koja je važnija od ovoga. Na momke sam ponosan. Oslabljeni smo sve izdržali, sav pritisak, srušili smo europske i svjetske prvake i ostvarili smo cilj', zaključio je svoj novi emotivni istup Lino Červar.

Nekako nam se čini da je ovo daleko od gotovog. Čeka nas još 'poslastica' iz ovog dijela rukometnog sadržaja.