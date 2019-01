Novinar kojeg je Červar brutalno napao objasnio mu je zašto je baš on 'najslabija karika'

Umjesto da poput pobjednika proslavi uspjeh i pobjedu 23:20 nad aktualnim svjetskim prvacima, Francuzima, koji je njemu i njegovoj momčadi osigurao nastup u kvalifikacijama za olimpijske igre, Lino Červar iskoristio je priliku te se pred TV kamerom obračunao s novinarom koji ga je u kolumni u listu za koji piše, prozvao 'najslabijom karikom ove reprezentacije'

Podsjetimo, Lino Červar, hvaljeni i voljeni trener među širom navijačkom populacijom, jer odveo je rukometaše do naslova svjetskog prvaka i olimpijskog pobjednika, osjetio se uvrijeđenim jer Dražen Krušelj, novinar i kolumnist Jutarnjeg lista napisao je kako je ovaj 68-godišnji rukometni trener ovog puta bio 'najslabija karika reprezentacije na Svjetskom prvenstvu'.

S istom tom tezom, dan nakon poraza od Brazila, u kojem je Hrvatska primila osam golova u igri 'sedam na šest' i što se već u provom poluvremenu pokazalo kao potpunim promašajem u toj utakmici, a zbog čega je Hrvatska ostala i bez izuzetno vrijedna dva boda, odnosno prilike da se plasira u polufinale SP-a, javljali su se apsolutno svi koji o rukometu nešto znaju.

Ali kada je to napravio kolumnist JL-a, tada se Lino Červar našao uvrijeđenim. No, iskoristio je trenutak, jer svladao je svjetske prvake, izborio nastup u kvalifikacijama za olimpijske igre i mogao je poentirati. Pitamo se samo bi li takav nastup imao i da je Hrvatska u srijedu izgubila od Francuske odnosno zauzela peto ili šesto mjesto u skupini?

No, ono što je još žalosnije, jest da je Lino Červar, kao javna osoba pozvao na javni linč odnosno 'tamburanje' novinara koji je napisao kako je Červar krivac za poraz od Brazila.

'Zadnja dva dana proživljavam ovdje svašta, pogotovo od novinara Jutarnjeg lista Kušelja, koji je svašta napisao o meni. Zamolio bi gospođu Hanžeković iz tog lista i pitao je: je li to njihova politika? Ponizili su me kao pseto, naveli da sam ja najslabija karika... Ipak sam ja najtrofejniji trener na svijetu, a konstantno me vrijeđaju. Zvao me jedan čovjek iz Zagreba koji ga je istamburao u jednom stanu i rekao da je to loš čovjek. Šačica ljudi ima batinu u ruci i cijeli život me lupaju po glavi... Žele me uništiti... Postavlja se pitanje kako da volimo domovinu? Znate, dokle god u našoj zemlji ne postoji poštenje prema čovjeku i poštenim ljudima, neće biti dobro. Mi smo prije svih rođenjem ljudsko biće, pravednost je poštivati drugoga'.

Brzo je reagirao i prozvani novinar, Dražen Krušelj, a prenosimo i dio njegovog odgovora Lini Červaru. Z apočetak je naveo da izbornik Červar ne zna ni njegovo prezime, a onda se ipak 'bacio' na objašnjenje zašto je baš izbornika označio krivcem ovakvog rezultatskog (ne)uspjeha.

Lini Červaru sam nakon poraza protiv Njemačke napisao da je trenutačno najslabija karika reprezentacije i da me putanja njegove karijere podsjeća na onu Josea Mourinha posljednjih sezona. Trofejne riznice su tijesne za sve njihove trofeje, ali zlatna oplata naočigled otpada i publika sve jasnije vidi da su oni prošli preko zenita. Na ovom SP-u Červar se prvo svesrdno pobrinuo da Hrvatska izgubi utakmicu s Brazilom jer je nerazumno forsirao igru bez vratara.

Nakon poraza protiv Njemačke koji je potom uslijedio pobrinuo se režirati neviđen skandal tražeći zatvor za danske suce jer su, ni manje ni više, "pogazili olimpijsku povelju". Isti onaj Lino Červar koji je prije samo godinu dana na Euru tobože nehotice uhvatio za ruku bjeloruskog igrača i tako spriječio kontranapad. Dakako, bez zabrinutosti za integritet rukometne igre i sveta načela olimpijske povelje.

Nema što, velik ste šampion, gospodine Červar. Ali i ništa manji demagog...