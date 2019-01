Stanković ekspresno reagirao na Červarovu želju, odgovor mu se neće svidjeti

Lino Červar, hrvatski rukometni izbornik, nakon pobjede nad Francuzima, kojom su osigurane kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju 2020., obrušio se na novinare 'koji ga proganjaju'. U jednom trenutku u javljanju uživo zatražio je da ga Aleksandar Stanković pozove u 'Nedjeljom u 2' na HRT, a potom zaključio kako se to neće dogoditi je 'Stanković nema petlju za to'

'Evo, pozivam i Acu Stankovića neka me pozove u emisiju 'Nedjeljom u dva', ali nema on petlju za to. Meni je zabranjeno govoriti', u jednom dahu kazao je vidno ljutiti Červar koji je, čini se, na trenutak potpuno izgubio kontrolu jer je na televiziji u programu uživo krenuo u osobni obračun s novinarima.

Červara je iživcirao komentar Dražena Krušelja u Jutarnjem listu koji naveo kako je Červar najslabija karika ove reprezentacije.

'Ponizili su me kao pseto, naveli da sam ja najslabija karika... Ipak sam ja najtrofejniji trener na svijetu, a konstantno me vrijeđaju. Šačica ljudi ima batinu u ruci i cijeli život me lupaju po glavi... Žele me uništiti... Postavlja se pitanje kako da volimo domovinu? Znate, dokle god u našoj zemlji ne postoji poštenje prema čovjeku i poštenim ljudima, neće biti dobro. Mi smo prije svih rođenjem ljudsko biće, pravednost je poštivati drugoga', naveo je Červar zaboravivši valjda da Claude Onesta, bivši francuski izbornik ima više trofeja od njega.

Červar,podsjetimo,ima jedno svjetsko i jedno olimpijsko zlato dok Onesta ima tri svjetska, tri europska i dva olimpijska zlata.

Više zlata od Červara, doduše kombinirano s muškom i ženskom reprezentacijom Danske,ima njihov bivši izbornik Ulrik Wilbek. On je s muškom reprezentacijom bio dva puta europski prvak dok je s djevojkama bio dvaput europski i po jednom olimpijski i svjetski prvak.