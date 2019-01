Červar nakon pobjede izgubio kontrolu i krenuo u osobni obračun s novinarima; je li pretjerao?

Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila svjetske prvake Francusku 23:20, koja je lovila prvo mjesto u skupini, izbornik Lino Červar imao je puno toga za reći. Čak i puno više od toga jer je započeo osobni obračun s nekim novinarima... No, cilj je ispunjen, a to su kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju

Iako je hrvatska rukometna reprezentacija u drugu fazu natjecanja prenijela maksimalna četiri boda već u prvoj utakmici, kada su izabranici Lina Červara doživjeli šok od Brazila, san o polufinalu i borbi za medalju sveden je na teoriju. Razlog su naravno domaćin Njemačka (poraz nakon drame i sudačkih pogrešaka) te utakmica protiv moćne Francuska u kojoj su hrvatski rukometaši pokazali karakter. Ali ostaje žal zbog tog 'kiksa'. No, minimalan cilj je ipak ostvaren...

'Dobili smo svjetske (Francuska, op.a), ali i europske prvake (Španjolska, op.a.). Sve zasluge igračima, ponosan sam na njih i na sve koji su uz nas, a tu ima puno ljudi. Svim ljubiteljima sporta u Hrvatskoj se zahvaljujem, onima koji podržavaju ovu reperezentaciju', kazao je mirnim glasom Lino Červar za RTL televiziju nakon čega je krenuo u osobni obračun s novinarom jednog hrvatskog dnevnog lista.

'Zadnja dva dana proživljavam ovdje svašta, pogotovo od novinara Jutarnjeg lista Krušelja, koji je svašta napisao o meni. Zamolio bi gospođu Hanžeković iz tog lista i pitao je: je li to njihova politika? Ponizili su me kao pseto, naveli da sam ja najslabija karika... Ipak sam ja najtrofejniji trener na svijetu, a konstantno me vrijeđaju. Šačica ljudi ima batinu u ruci i cijeli život me lupaju po glavi... Žele me uništiti... Postavlja se pitanje kako da volimo domovinu? Znate, dokle god u našoj zemlji ne postoji poštenje prema čovjeku i poštenim ljudima, neće biti dobro. Mi smo prije svih rođenjem ljudsko biće, pravednost je poštivati drugoga', kazao je dodavši:

'Evo, pozivam i Acu Stankovića neka me pozove u emisiju 'Nedjeljom u dva', ali nema on petlju za to. Meni je zabranjeno govoriti', u jednom dahu kazao je vidno ljutiti Červar koji je, čini se, na trenutak potpuno izgubio kontrolu jer je na televiziji u programu uživo krenuo u osobni obračun s novinarima.

Tada se nakratko okrenuo pobjedi protiv Francuske:

'Pobjedu nad svjetskim prvacima darujem djeci, mladeži, onima koji su puni gnjeva i očaja, onima koji su napušteni i bolesni. Onima koji zapravo umiru. Znam što znači boriti se. Pa cijeli život se borim protiv takvih mangupa kao novinari koji me konstantno vrijeđaju.'

Na pitanje novinarke kako je pobjedom ispunjen minimalni cilj, a to su kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju, kazao je:

'Ovdje u inozemstvu su ljudi uz nas, a isto vrijeme ljudi u Hrvatskoj u dnevnom boravku spavaju i jedva čekaju da me izvrijeđaju nakon poraza. Ma mogu raditi kurikularnu reformu koliko hoće, ali ako nema odgoja - džabe ti znanje. Toliko koliko ja imam duha i energije, oni koji me vrijeđaju su u odnosu na mene za starački dom', nije se dao Červar.

Na pitanje novinarke kako je obrana protiv Francuske bila sjajna Červar je kazao:

'Svi su bili važni u ovoj obitelji. Obranu 5-1 sam promovirao u Ateni kada smo osvojili zlato (Olimpijske igre 2004, op.a.). Nije to tuđa izmišljotina kako neki pišu. Znate, ponosan sam na našu reprezentaciju.'