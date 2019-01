Lino Červar opet se oglasio; evo što nakon prospavane noći govori o novinaru kojeg je žestoko napao

Hrvatska je u srijedu pobijedila rezultatom 23:20 aktualnog svjetskog prvaka, Francusku, te osigurala nastup u kvalifikacijama za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Ali umjesto da se uživa u slavlju, izbornik Červar upotrijbio je medijski prostor te prozvao novinara koji ga je u svojoj kolumni nazvao 'najslabijom karikom reprezentacije na ovom SP-u'

'Zadnja dva dana proživljavam ovdje svašta, pogotovo od novinara Jutarnjeg lista Kušelja, koji je svašta napisao o meni. Zamolio bi gospođu Hanžeković iz tog lista i pitao je: je li to njihova politika? Ponizili su me kao pseto, naveli da sam ja najslabija karika... Ipak sam ja najtrofejniji rukometni trener na svijetu, a konstantno me vrijeđaju. Zvao me jedan čovjek iz Zagreba koji ga je istamburao u jednom stanu i rekao da je to loš čovjek. Šačica ljudi ima batinu u ruci i cijeli život me lupaju po glavi... Žele me uništiti... Postavlja se pitanje kako da volimo domovinu? Znate, dokle god u našoj zemlji ne postoji poštenje prema čovjeku i poštenim ljudima, neće biti dobro. Mi smo prije svih rođenjem ljudsko biće, pravednost je poštivati drugoga', izjavio je pred kamerama, nakon pobjede protiv Francuske, Lino Červar.

Stigao je i odgovor prozvanog Dražena Krušelja, novinara i kolumnista Jutarnjeg lista, koji je poznat po svojim britkim komentarima, zbog čega je već jednom bio žrtva neistomišljenika.

Osjetio je da mu je Červar stavio 'metu na čelo', ali očito je toga svjestan postao i izbornik Červar, koji je dan nakon pobjede te prospavane noći shvatio težinu svojih riječi.

'ŽAO mi je, ispričavam se jer sam u naletu velikih emocija sinoć prozvao novinara i zadirao u njegove slobode izražavanja. Žao mi je, kažem to i u ime Hrvatskog rukometnog saveza. Trebao sam neke stvari drugačije kazati. Žao mi je zbog svega i ispričavam se. Ljudi koji nisu uz rukometnu reprezentaciju svaki dan jednostavno ne mogu razumjeti neke stvari, no to je već druga tema. Posebno ne želim da moji istupi opterete reprezentaciju, mi smo u Njemačkoj osim igre pokazali i vrlo zrelo ponašanje. Ponosan sam na svoje igrače, oni trebaju biti u prvom planu. Ja se zbog emocija nisam mogao suzdržati, emotivan sam i svjestan sam da sam u nekim stvarima pogriješio. Novinar nije učinio ništa loše, niti sam ja trebao spuštati stvari na osobnu razinu. No način na koji nas prate, to često nije korektno ni točno. Često takve stvari pišu ljudi koji nisu uz reprezentaciju, nisu s nama i osobno me ne poznaju. Žao mi je što sam te probleme spustio na osobnu razinu te se još jednom ispričavam i želim okrenuti stvari u pozitivnom smjeru', prenosi Index.hr.