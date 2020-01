Legendarni Goran Šprem hvali sve, ali za jednog hrvatskog igrača samo je rekao: Veličanstveno!

Ove nedjelje hrvatska rukometna reprezentacija od 16.30 sati igra finale Eura, a protiv Španjolske lovi jedino zlato koje joj nedostaje s velikih natjecanja

'Želim samo da odigramo utakmicu na nivou kao protiv Norveške, u kojoj su naši odigrali pravu, mušku, borbenu utakmicu. I utakmicu koja je za tri koplja bila bolja od one između Španjolske i Slovenije. To naše polufinale bilo je puno, puno atraktivnije od onog u kojem su Španjolci svladali Sloveniju, a to mi je i dokaz da naši mogu odigrati na visokom nivou.Dakle, ako ponove tu svoju igru, uvjeren sam da ćemo napokon uzeti to zlato koje nam nedostaje. Jer to s Norveškom je bio rukometni klasik, u kojem su se našla dva golijata, na svjetskom nivou. I ta utakmica može biti ocijenjen čistom deseticom'.

Ono što Hrvatskoj ide u prilog jest činjenica da na svakoj utakmici iskoči netko drugi. Pa da protivnik ne zna na koga bi se fokusirao.

'Slažem se s time, ali naša cijela ekipa igra odličan turnir. Očito im se puno toga poklopilo. I uopće nije važno hoće li netko danas zabiti jedan ili sto golova, odnosno hoće li golmani imati 'nula' i 20 obrana. Jedino je važno da osvojimo europsko zlato, protiv Španjolske, koja je dobra, ali i koju definitivno možemo pobijediti'.

Iako je zastao na sekundu, Šprem je ipak izdvojio jednog igrača.

'Svaka čast svima, skidam im kapu za sve, ali Domagoj Duvnjak cijeli turnir igra veličanstveno'.

Kada biste moralo uspoređivati ovo finale s nekim prijašnjim, s kojim biste ga usporedili?

'Ha, ha.. jedino s onima iz Portugala i Atene, koja smo pobjeđivali. Iako, možda bi bolja uspordeba bila s portugalskim, kada smo protiv Španjolaca igrali dva produžetka, pa onda u finalu dobili Nijemce', završio je u optimističnom raspoloženju Goran Šprem.

Prema njegovim informacijama, u Tele2 Areni bit će oko šest tisuća hrvatskih navijača, što znači da će Hrvatska opet imati domaćinsku atmosferu.