Legenda se vratila u Juventus; je li ovo znak da će Mario Mandžukić dobiti novog trenera?

Massimiliano Allegri s Juventusom ove sezone juriša na peti uzastopni naslov prvaka, na klupi 'stare dame' osvojio je i četiri Kupa, dva Superkupa te je još dva puta igrao finale Lige prvaka. No, čini se kako je nakon pet sezona stiglo vrijeme za rastanak, pa su čelnici kluba krenuli u potragu za njegovim nasljednikom...

Ako Juve ne prođe dalje izgledno je kako će Allegri ubrzo biti bivši, a potezi koje su klupski čelnici povukli ovih dana daju naslutiti i moguće nasljednike.

Najveća želja je Zinedine Zidane koji je klupska legenda, a bez angažmana je otkako je u svibnju 2018. godine napustio klupu Real Madrida s kojim je uzeo tri Lige prvaka. No, Zidane još važe pa su u Juventusu krenuli osigurati zamjenu. U Torino su, na mala vrata, vratili legendu.

Naime, Andrea Pirlo, Alberto Gilardino, Paolo Montero, Thiago Motta i Gabriel Batistuta su krajem rujna prošle godine dobili svoje prve trenerske diplome. 'Papir' koji im nakon tečaja osigurava UEFA daje im priliku da vode sve ženske ekipe te mlađe kategorije, a u Italiji konkretno s tom diplomom mogu voditi momčadi u Serie C. Prvi je to korak na putu do prave, profesionalne trenerske licencije.