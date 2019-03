Trener Osijeka Zoran Zekić uputio dramatičan apel: Moji igrači plaču u svlačionici, a Bočkaju treba pomoći...

Poraz 3:0 od Dinama u prošlom kolu otvorio je mnoga pitanja, intervenirao je i predsjednik Ivan Meštrović s jasnim upozorenjima svima u klubu. A onda je u petak sve 'puklo'. Petar Bočkaj pod utjecajem alkohola Mercedesom se zabio u benzinsku postaju, odmah je izbačen iz kluba, a Osijek je u nedjelju pred svojim navijačima u Gradskom vrtu odigrao samo 1:1 protiv Slaven Belupa

I tako to krene... Jedna se nevolja nadovezuje na drugu. I nema kraja. Odnosno, netko u nekom trenutku jednostavno mora 'presjeći'. Osjetio je to i trener Osijeka Zoran Zekić . Njegovu je momčad zadesila 'zla sudbina' - sve je krenulo porazom od Dinama, pa ljutitim istupom predsjednika Meštrovića. Onda se dogodio 'slučaj Bočkaj', pa tih 1:1 protiv 'farmaceuta' iako je Osijek na svom terenu imao 60 minuta igrača više i vodstvo.

'Ovo je atmosfera kao da će rat početi. Tko nije živio ovdje, teško mu je to objašnjivo. Mi smo takva sredina, ne zanima nas ništa pozitivno. Kad je pozitivno, to je kratko, kad su problemi, onda svi odmah skoče', počeo je Zoran Zekić nakon remija sa Slaven Belupom i nastavio:

Prisjetio se Zekić razgovora od prije nekoliko dana...

'Ovo što se dogodilo u petak, za to se čovjek ne može pripremiti. Bio je to šok za sve nas. U subotu ujutro, kad sam saznao za sve, bilo mi je teško kao čovjeku i kao treneru. Nije mi jasno da on ne može doći pameti. Možda se to moglo spriječiti, možda i ne', razmišlja na glas Zekić i nastavlja: