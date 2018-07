Kramarića uoči polufinala s Englezima pitali o ružnoj epizodi u Leicesteru, a on im je poručio...

Napadač Hoffenheima, Andrej Kramarić, bio je jedan od Dalićevih junaka u pobjedi nad Rusijom. Nakon gola Čeriševa, Kramarić je brzo utišao domaće navijače i vratio Hrvatsku u utakmicu.

Pojavio se Kramarić i na pressici dva dana uoči ogleda s Engleskom, pa je za očekivati da i on krene od prve minute.

Andrej Kramarić na ovom je prvenstvu napokon dobio pravu priliku, a on je izborniku Zlatku Daliću vratio na najbolji mogući način. Natrčao se kilometara, nadijelio dobrih lopti i što je najvažnije - zabio itekako vrijedan gol u četvrtfinalnom ogledu protiv Rusije.

'Mislim da to nije pitanje za mene, imamo dva dana do utakmice, teško je išta reći, izbornik je glavni i on će odlučiti.'

Znate li da mnogi u Njemačkoj slave pobjede Hrvatske?

'Pretpostavljao sam, jer ima puno Hrvata u Njemačkoj i cijeloj Europi. Dobili smo puno podrške iz cijelog svijeta, hvala svakom Hrvatu.'

Hrvatska ima vrlo iskusnu momčad. Je li Hrvatska favorit protiv Engleske, koja ima mladu momčad?

'Teško je to reći. Oni su nešto mlađi, ali nitko od nas nema iskustvo igranja polufinala SP-a.'