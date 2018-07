Dobre vijesti za Dalića uoči polufinala SP-a; Englezima zbog ozljeda upitna dva važna igrača

Hrvatska i Engleska u Moskvi u srijedu 11. srpnja od 20 sati igraju polufinale SP-a. Obje reprezentacije imaju problema s ozljedama, kod nad je upitan Šime Vrsaljko, a Englezi imaju nešto više problema...

Odigrao je Henderson četiri utakmice na ovom SP-u, a protiv Švedske je morao izaći u 85. minuti jer je osjetio problem sa starom ozljedom prepona. Navodno je to i bio razlog zašto je u osmini finala, u raspucavanju jedanaesteraca protiv Kolumbije, baš on bio među onima koji su promašili.

Liječnička ga je služba uspjela 'pokrpati' za sraz sa Šveđanima, no sada je pitanje u kakvom je stanju. Sam izbornik Southgate nije se izjašnjavao jer ipak se radi o jednom od najvažnijih igrača njegove reprezentacije, neumornom trkaču koji je u pravilu zadužen za čuvanje najopasnijih protivničkih nogometaša. I to radi sjajno... Njegova zamjena je Tottenhamov Eric Dier (24), ako on krene u prvih 11 mogla bi to biti sjajna prilika za nas, ipak se radi o ne toliko iskusnom igraču.