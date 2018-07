Mandžukić se ne boji Engleza: Umor? Mi polufinale možemo igrati već danas

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je prvi put trenirala u Moskvi. Jer u nedjelju su Soči zamijenili Moskvom, a izbornik Zlatko Dalić onda im je dao i slobodan dan...

''Drukčiji su osjećaji, ovo je stvarno nešto posebno, toliko čekanja da dođemo do onoga što priželjkujemo, sada smo jako blizu. Dat ćemo zadnju kap znoja da to ostvarimo'.

'Znamo, pratimo što se događa, dobijemo informacije kako su naši pratili utakmice. To nas veseli kada vidimo da smo svi kao jedna. To nam je dodatni motiv i poticaj', izjavio je Mandžo.

Što mislite o izborniku Zlatku Daliću?

'Već smo pričali o njemu. Jako nam je bitan jer jednostavan i puno razgovara s igračima. Dosta je miran, nismo ga vidjeli da je nešto nervozan i ljut, to prenosi na nas. Vjerujemo mu i pratimo ga, ne samo njega nego i cijeli stručni stožer. To je razlog uspjeha'.'

Poznati ste po tome da bi igrali i 'na jednoj nozi'. No, zadnje dvije utakmice igrali ste po 120 minuta. Budete li se stigli oporaviti?

'Mi smo već spremni danas, toliko želimo igrati. Nema igrača koji će se žaliti na bilo što. Vidjet ćete da ćemo svi biti spremni. Vidjet ćete da ćemo svi biti na broju.'

Može li Modrić osvojiti Zlatnu loptu?

'Luku dugo poznajem, sve što mu se događa zaslužio je. On je naš kapetan, pratimo ga, ako dođe do toga da dobije Zlatnu loptu, ja mu iskreno želim da je dobije, jer je zaslužuje. Sada moramo misliti na uspjeh cijele momčadi. Ako on bude taj koji je najzaslužniji za sve, a jest, on će je i dobiti.'