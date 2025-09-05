NOVA POBJEDA

Hrvatska korak bliže Svjetskom prvenstvu; evo kakva je sad situacija u skupini i što nam treba za plasman

A.H.

05.09.2025 u 22:38

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska je napravila novi korak prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Pobjedom protiv Farskih otoka izabranici Zlatka Dalića stigli su do 9. boda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Sada imaju tri boda manje od prvoplasirane Češke, ali i dvije utakmice manje.

vezane vijesti

Hrvatska je ogroman favorit za plasman na Svjetsko prvenstvo, prema simulacijama ima oko 90 posto šansi za osvajanje skupine nakon što je na domaćem terenu razbila Češku s 5:1.

Ako dvije reprezentacije budu imale isti broj bodova, odlučuje gol-razlika, a tu je Hrvatska puno bolja nakon tih 5:1 i 7:0 protiv Gibraltara na startu kvalifikacija. Gol-razlika Hrvatske je +12, a Češke +5 pa bi Hrvatska mogla osvojiti skupinu čak i uz eventualni poraz u Češkoj 9. listopada ako pobijedi ostale utakmice.

Prije toga Hrvatska 8. rujna dočekuje Crnu Goru. Nakon gostovanja Češkoj, Modrića i društvo očekuju domaće utakmice protiv Gibraltara i Farskih otoka te gostovanje Crnoj Gori.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kvalifikacije za sp

kvalifikacije za sp

Kramarić donio Hrvatskoj treću pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

FARSKI OTOCI
0:1
HRVATSKA
FARSKI OTOCI - HRVATSKA 0:1

FARSKI OTOCI - HRVATSKA 0:1

Ne pamtimo kad je Dalić bio ovako ljutit nakon pobjede; evo što je sve rekao
NOVA POBJEDA

NOVA POBJEDA

Hrvatska korak bliže Svjetskom prvenstvu; evo kakva je sad situacija u skupini i što nam treba za plasman

najpopularnije

Još vijesti