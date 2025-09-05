Hrvatska korak bliže Svjetskom prvenstvu; evo kakva je sad situacija u skupini i što nam treba za plasman

Pobjedom protiv Farskih otoka izabranici Zlatka Dalića stigli su do 9. boda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Sada imaju tri boda manje od prvoplasirane Češke, ali i dvije utakmice manje.

Hrvatska je ogroman favorit za plasman na Svjetsko prvenstvo, prema simulacijama ima oko 90 posto šansi za osvajanje skupine nakon što je na domaćem terenu razbila Češku s 5:1.

Ako dvije reprezentacije budu imale isti broj bodova, odlučuje gol-razlika, a tu je Hrvatska puno bolja nakon tih 5:1 i 7:0 protiv Gibraltara na startu kvalifikacija. Gol-razlika Hrvatske je +12, a Češke +5 pa bi Hrvatska mogla osvojiti skupinu čak i uz eventualni poraz u Češkoj 9. listopada ako pobijedi ostale utakmice.

Prije toga Hrvatska 8. rujna dočekuje Crnu Goru. Nakon gostovanja Češkoj, Modrića i društvo očekuju domaće utakmice protiv Gibraltara i Farskih otoka te gostovanje Crnoj Gori.