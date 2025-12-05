Ganski izbornik biranim je riječima pričao o Vatrenima: Znam puno o hrvatskom nogometu

'Jako teška skupina, pogotovo zbog Hrvatske i Engleske, ali ne može se podcijeniti ni Panama. Teška skupina, na dobar dan možemo pobijediti mnoge reprezentacije, ali isto na loš možemo izgubiti', rekao je ganski izbornik Otto Addo za HRT nakon ždrijeba skupina SP-a te nastavio:

'Trenutačno nismo najbolje plasirani, ali svi znaju da je Gana uvijek bila dobra na svjetskim prvenstvima, možemo nanijeti štete mnogim igračima.'

Addo ima puno iskustva iz njemačke lige i dobro poznaje hrvatske nogomet.

'Znam puno o hrvatskom nogometu, imam mnogo prijatelja iz Hrvatske. Odrastao sam s Ivanom Klasnićem u Hamburgu, poštujem Hrvatsku, tako malo država, a veoma je uspješna u sportu. Bit će teško, uvijek Hrvatska igra s puno srca, tehnički su potkovani, iskusni igrači poput Ivana Perišića. No, mislim da na naš dobar dan možemo pobijediti', rekao je izbornik Crnih zvijezda te za kraj otkrio da mora posjetiti Ivana Klasnića:

'Zaboravio sam ga pozvati na rođendan, ali bit ću bolji i možda će mi dati neke informacije o Hrvatskoj.'