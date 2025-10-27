Cijela Hrvatska priča o poništenom golu Vukovara protiv Dinama! Evo kako sve komentira trener Vukovara

Vukovar je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela zabio gol Dinamu za 1:0, ali je on poništen. Sudac Dario Bel dosudio je prekršaj napadača Vukovara Robina Gonzaleza u duelu s Nikom Galešićem.

VAR se nije javio, a igrači Vukovara ostali su šokirani odlukom, a šokiran je bio i Joško Jeličić i emisiji Studio HNL.

'Poništeni gol nije ni u košarci. To je nategnuti prekršaj. Da Gonzalez sa svojih metar 50 stavi rukicu na Galešića koji padne kao iz puške pogođen. Naravno da će Komisija opravdati...'