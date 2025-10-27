SHNL

Cijela Hrvatska priča o poništenom golu Vukovara protiv Dinama! Evo kako sve komentira trener Vukovara

S.Č.

27.10.2025 u 23:17

Vukovar - Dinamo
Vukovar - Dinamo Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Vukovar je senzacionalno pobijedio Dinamo 1:0 u utakmici 11. kola SHNL-a golom Puljića na početku drugog poluvremena

Vukovar je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela zabio gol Dinamu za 1:0, ali je on poništen. Sudac Dario Bel dosudio je prekršaj napadača Vukovara Robina Gonzaleza u duelu s Nikom Galešićem.

VAR se nije javio, a igrači Vukovara ostali su šokirani odlukom, a šokiran je bio i Joško Jeličić i emisiji Studio HNL.

'Poništeni gol nije ni u košarci. To je nategnuti prekršaj. Da Gonzalez sa svojih metar 50 stavi rukicu na Galešića koji padne kao iz puške pogođen. Naravno da će Komisija opravdati...'

Vukovar - Dinamo (poništeni gol Vukovara) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Trener Vukovara Silvijo Čabraja je nakon utakmice upitan da kaže što misli o poništenom golu Gonzaleza.

'Neću komentirati, nisam nikad otkad sam u HNL-u. I da je drugačije završila utakmica, ne bih komentirao. Mogu samo reći da je Robin obrambeno odigrao maestralnu utakmicu, potrošio se puno na zatvaranju, pozicioniranju. Kad jednog igrača izblokirate, protivniku stane protok lopte. To su sjajno odradili Robin i Puljić.'

Jeličić o poništenom golu Vukovara Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
