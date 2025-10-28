Igrač Osijeka u šoku: Proklinjati nečije dijete i ženu, zazivati tragediju... Niste navijači, nego bolesnici

Rijeka je pobijedila Osijek 4:2 na Rujevici u 11. kolu SuperSport HNL-a, a igrač Osijeka Roko Jurišić doživio je grozne stvari nakon utakmice

Osijek je rano poveo golom Šimuna Mikolčića u drugoj minuti, no Rijeka je ubrzo preokrenula rezultat golovima Tonija Fruka i Duje Čopa.

U drugom dijelu, Čop je ponovno zabio, a pridružio mu se i Mladen Devetak. Osijek je postigao počasni gol preko Nika Farkaša, koji je ujedno postigao svoj prvi seniorski gol. Rijeka je zadržala sedmo mjesto, dok se Osijeku, koji je ostao pretposljednji, produžila kriza. Roko Jurišić, branič Osijeka, oglasio se na Instagramu nakon utakmice, osudivši uvrede koje je on i njegova obitelj doživjeli od navijača. Iako nije naveo čiji su navijači u pitanju, Jurišić je istaknuo kako takvi postupci nisu dostojni pravih navijača, već ljudi koji nemaju empatije. Pozvao je na udaljavanje takvih pojedinaca s tribina i prijavu psihijatriji, naglasivši da nikome ne dopušta napade na svoju obitelj.