Igrač Osijeka u šoku: Proklinjati nečije dijete i ženu, zazivati tragediju... Niste navijači, nego bolesnici

28.10.2025 u 00:03

Roko Jurišić
Rijeka je pobijedila Osijek 4:2 na Rujevici u 11. kolu SuperSport HNL-a, a igrač Osijeka Roko Jurišić doživio je grozne stvari nakon utakmice

Osijek je rano poveo golom Šimuna Mikolčića u drugoj minuti, no Rijeka je ubrzo preokrenula rezultat golovima Tonija Fruka i Duje Čopa.

U drugom dijelu, Čop je ponovno zabio, a pridružio mu se i Mladen Devetak. Osijek je postigao počasni gol preko Nika Farkaša, koji je ujedno postigao svoj prvi seniorski gol. Rijeka je zadržala sedmo mjesto, dok se Osijeku, koji je ostao pretposljednji, produžila kriza.

Roko Jurišić, branič Osijeka, oglasio se na Instagramu nakon utakmice, osudivši uvrede koje je on i njegova obitelj doživjeli od navijača. Iako nije naveo čiji su navijači u pitanju, Jurišić je istaknuo kako takvi postupci nisu dostojni pravih navijača, već ljudi koji nemaju empatije. Pozvao je na udaljavanje takvih pojedinaca s tribina i prijavu psihijatriji, naglasivši da nikome ne dopušta napade na svoju obitelj.

'Danas sam doživio nešto što normalan čovjek ne može ni zamisliti. Vikati i proklinjati nečije dijete i ženu i priželjkivati tragedije nekome dok netko igra utakmicu - to ne rade navijači, to rade bolesni umovi bez trunke empatije i odgoja. Takvi ljudi nisu sportski duh i nisu navijači, nego sramota svakog kluba i grada.

Udarati ispod pojasa, spominjati ženu i dijete... Svaka čast svima koji dolaze podržati svoj klub, ali ovakve propalice treba udaljiti s tribina i prijaviti psihijatriji u najmanju ruku. Na svoje dijete ne damo nikome, a pogotovo ne onima koji žive od mržnje. Sram i stid vas bilo', napisao je Jurišić.

Jurišić je prošao kroz omladinske pogone Samobora, Zagreba i Dinama, a seniorsku karijeru nastavio u Dinamu II, Rijeci, Hrvatskom dragovoljcu, austrijskom Riedu, slovenskoj Muri i Osijeku, gdje je od 2024. godine. Ove sezone odigrao je četiri utakmice, s obzirom na to da je većinu propustio zbog ozljede.

