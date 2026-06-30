Kek podivljao: Zbog ovog poteza je izvadio igrača u 15. minuti

Nakon slavlja protiv Brava, Bijeli su u drugoj pripremnoj utakmici svladali Brinje Grosuplje 3:0 i još jednom pokazali jasne obrise igre koju želi njihov trener. Naravno, ima mjesta za napredak, ali i dosta vremena za Matjaža Keka do kraja sezone.

Od prve minute bilo je vidljivo da je Rijeka kvalitetom iznad suparnika. No upravo je početak susreta donio i detalj koji najbolje pokazuje kakav se standard traži u Kekovoj momčadi.

Gabriel Rukavina pokušao je na svojoj polovici terena provući loptu kroz noge čuvaru, a Kek je reagirao odmah. Nakon samo 15 minuta povukao ga je iz igre i uveo Amera Gojaka.

Poruka je bila jasna: U ovoj Rijeci nema nepotrebnog zadržavanja lopte, rizičnih poteza daleko od protivničkog gola i poteza koji narušavaju ritam igre. Linije kretanja moraju biti jasne, lopta mora ići brzo, po mogućnosti iz prve, a taktička disciplina ne smije se dovoditi u pitanje.

Rijeka je nakon toga potpuno preuzela kontrolu i zasluženo stigla do uvjerljive pobjede. Za konačnih 3:0 pogodili su Jakov Puljić i u dva navrata Amer Gojak.