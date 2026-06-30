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Kek podivljao: Zbog ovog poteza je izvadio igrača u 15. minuti

N.M.

30.06.2026 u 21:01

Matjaž Kek
Matjaž Kek Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Rijeka je stigla do nove pobjede na pripremama.

Nakon slavlja protiv Brava, Bijeli su u drugoj pripremnoj utakmici svladali Brinje Grosuplje 3:0 i još jednom pokazali jasne obrise igre koju želi njihov trener. Naravno, ima mjesta za napredak, ali i dosta vremena za Matjaža Keka do kraja sezone.

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Od prve minute bilo je vidljivo da je Rijeka kvalitetom iznad suparnika. No upravo je početak susreta donio i detalj koji najbolje pokazuje kakav se standard traži u Kekovoj momčadi.

Gabriel Rukavina pokušao je na svojoj polovici terena provući loptu kroz noge čuvaru, a Kek je reagirao odmah. Nakon samo 15 minuta povukao ga je iz igre i uveo Amera Gojaka.

Poruka je bila jasna: U ovoj Rijeci nema nepotrebnog zadržavanja lopte, rizičnih poteza daleko od protivničkog gola i poteza koji narušavaju ritam igre. Linije kretanja moraju biti jasne, lopta mora ići brzo, po mogućnosti iz prve, a taktička disciplina ne smije se dovoditi u pitanje.

Rijeka je nakon toga potpuno preuzela kontrolu i zasluženo stigla do uvjerljive pobjede. Za konačnih 3:0 pogodili su Jakov Puljić i u dva navrata Amer Gojak.

Grosuplje - Rijeka (0:3 prijateljska utakmica, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

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