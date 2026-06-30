Cijene za spektakl Hrvatske i Portugala šokirale navijače: Prosječna ulaznica više od 3000 eura

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Cijene za spektakl Hrvatske i Portugala šokirale navijače: Prosječna ulaznica više od 3000 eura

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 30.06.2026 20:35
  • Objavljeno 30.06.2026 u 20:32
Hrvatski navijači u Philadelphiji
Hrvatski navijači u Philadelphiji Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
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Cijene ulaznica za utakmicu Portugala i Hrvatske u Torontu eksplodirale su na sekundarnom tržištu nakon što je postalo jasno da će se Cristiano Ronaldo i Luka Modrić ponovno naći jedan nasuprot drugome - ovaj put u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Prema podacima stranice Ticketdata, prosječna cijena najjeftinije ulaznice na platformama za preprodaju kasno u subotu premašila je 2800 eura. To je, prema istim podacima, najviša cijena za bilo koju utakmicu šesnaestine finala.

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Portugal je u Miamiju odigrao neodlučeno protiv Kolumbije, čime je Ronaldova momčad završila kao druga u skupini K. Takav rasplet odveo je Portugal na Hrvatsku, a utakmica se igra 2. srpnja na Toronto Stadiumu.

Dvoboj ima i dodatnu priču koja je odmah podigla interes navijača: Ronaldo protiv Modrića, dvojice bivših suigrača iz Real Madrida i jednih od najvećih nogometnih imena svoje generacije.

Cijene otišle u nebo nakon raspleta skupine

Ticketdata navodi da je prosječna cijena najjeftinije ulaznice na sekundarnim platformama u 23 sata po istočnoameričkom vremenu iznosila 3225 dolara, odnosno oko 2830 eura. Ta stranica, prema vlastitim podacima, prikuplja cijene s platformi za preprodaju, među kojima su StubHub i Vivid.

Koliko se tržište brzo promijenilo, najbolje pokazuje podatak da se cijena više nego udvostručila u odnosu na razdoblje prije početka utakmice Portugala i Kolumbije.

Dinamično određivanje cijena izazvalo skok

Veliki rast cijena povezuje se i s dinamičkim modelom određivanja cijena, koji je FIFA uvela na ovom turniru. Riječ je o sustavu u kojem cijene rastu ili padaju ovisno o potražnji, što je već uobičajena praksa na koncertima i sportskim događajima u SAD-u.

Takav model već je tijekom grupne faze gurao cijene ulaznica na sekundarnom tržištu iznad 880 eura, a utakmica Hrvatske i Portugala sada je otišla korak dalje. Spoj nokaut faze, hrvatske reprezentacije, Portugala te novog susreta Ronalda i Modrića pretvorio je dvoboj u jedan od najtraženijih događaja početka eliminacijske faze.

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