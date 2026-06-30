Rijeka stigla do nove pobjede, Puljić do prvijenca: Pogledajte sve golove

Od prve minute bilo je vidljivo da je Rijeka kvalitetom iznad suparnika. No upravo je početak susreta donio i detalj koji najbolje pokazuje kakav se standard traži u Kekovoj momčadi.

Rijeka je nakon toga potpuno preuzela kontrolu i zasluženo povela u 24. minuti. Tiago Dantas odigrao je odličnu loptu za Jakova Puljića, a napadač Bijelih ljevicom je precizno pogodio malu mrežu za 1:0.

Brz presing i nova potvrda dominacije

I drugi pogodak stigao je kao posljedica onoga što Kek traži od svoje momčadi - visokog presinga, brze reakcije nakon izgubljene lopte i izravne igre prema golu.

Puljić je pritiskom natjerao suparnika na pogrešku, osvojio loptu i s desne strane ubacio pred gol, a Gojak atraktivnim volejem u padu pogodio praznu mrežu za 2:0.

U Rijekinoj igri ponovno se vidjelo da nema mjesta jalovom posjedu i dugom dodavanju bez jasne ideje. Traži se brzi izlazak iz zadnje linije, agresivno osvajanje druge lopte i što brži povrat posjeda. Upravo na takvim detaljima Kek gradi novu Rijeku.

Gojak zabio dvaput, Ćubelić sve zanimljiviji

Nakon devet minuta igre u nastavku Rijeka je stigla i do trećeg gola. Ponovno je strijelac bio Amer Gojak, koji je odličnu akciju po lijevoj strani pretvorio u rutinsku realizaciju za 3:0.