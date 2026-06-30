Izbornik SAD-a izgubio živce pred utakmicu s BiH: Jedno pitanje posebno ga je zasmetalo

Američki izbornik nije skrivao nezadovoljstvo atmosferom na konferenciji za medije, posebno načinom na koji su novinari pristupili njegovoj momčadi nakon osvajanja prvog mjesta u skupini.

Pochettino je, naime, zamjerio novinarima što nitko nije čestitao SAD-u na, kako je sam istaknuo, velikom uspjehu u vrlo zahtjevnoj skupini. Smatrao je da je ton konferencije bio gotovo kao da je njegova reprezentacija ispala s turnira, iako je iza sebe imala jedan od najboljih grupnih nastupa u svojoj povijesti.

Pochettino nije skrivao nezadovoljstvo

Novinare su ponajviše zanimale rotacije u sastavu i moguće posljedice poraza na psihološko stanje momčadi uoči nokaut faze. Takav pristup Pochettino je doživio kao pretjerano negativan, osobito jer je, kako je objasnio, svjesno odmarao pojedine igrače kako bi izbjegao rizik od suspenzija i što spremnije dočekao nastavak natjecanja.

Posebno ga je zasmetala teza da bi poraz mogao narušiti samopouzdanje reprezentacije. Pochettino je jasno poručio da je fokus bio na dugoročnijem cilju - prolasku kroz nokaut fazu - a ne samo na dojmu nakon jedne utakmice.

Njegova reakcija otvorila je i pitanje različitih novinarskih kultura. U Argentini, Meksiku i drugim latinoameričkim sredinama uobičajeno je da novinari na konferencijama za medije trenerima čestitaju na uspjehu i razgovaraju u nešto opuštenijem tonu. Američki sportski novinari, s druge strane, češće inzistiraju na profesionalnoj distanci i izravnim pitanjima, bez uvodnih čestitki ili emotivnog pristupa.

Stari sukob s američkim novinarima

Ovo nije prvi put da je Pochettino burno reagirao na pitanja američkih novinara. Slična situacija dogodila se i prošle godine nakon pobjede SAD-a protiv Urugvaja, kada je također pokazao nezadovoljstvo tonom pitanja.

Zanimljivo, potpuno drugačije reagirao je na pitanje novinara koji mu se obratio na španjolskom jeziku i najprije mu čestitao na pobjedi. Pochettino mu je tada poručio da će mu odgovoriti s istim poštovanjem koje je i sam pokazao u pitanju.

U cijeloj priči pomalo iznenađuje to što je argentinski stručnjak tijekom karijere radio u Engleskoj, Španjolskoj i Francuskoj, gdje se treneri redovito suočavaju s vrlo oštrim kritikama. Zato ostaje dojam da američki medijski pristup doživljava drukčije, premda se ni ondje pitanja nisu bitno razlikovala od onoga na što je navikao u europskom nogometu.

Istodobno, može se razumjeti i stav da nakon poraza nije bilo osobite potrebe za dodatnim čestitkama na osvajanju skupine. Pochettino i njegovi igrači već su danima dobivali priznanja za dobre igre, a uoči nokaut faze fokus se, očekivano, prebacio na ono što slijedi.