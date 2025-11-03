Nezapamćena tragedija na utakmici u Srbiji; preminuo trener Radničkog, imao 44 godine

Žižović se iznenada srušio u 22. minuti utakmice te mu je kraj klupe Radničkog ukazivana pomoć.

Nakon toga je hitno prevezen u bolnicu u Lučanima, a utakmica je bila nastavljena. Nažalost, Žižović je preminuo u bolnici, a kad je ta vijest stigla do igrača, susret je prekinut.

Žižović je igračkoj karijeri nastupao za brojne klubove iz Srbije i BiH, upisao je i dva nastupa za reprezentaciju BiH, a prestao je igrati 2016. s 31 godinom.

Odmah se dao u trenerski posao te je vodio Radnik iz Bijeljine, Zrinjski, Slobodu, Al Khoolood, Shkupi da bi ove sezone klupu banjalučkog Borca zamijenio onom Radničkog iz Kragujevca.

Ovo mu je bila treća utakmica na klupi Radničkog. Susret je nastavljen nakon što je Žižović prevezen u bolnicu, a onda prekinut kada je javljeno sucu da je trener Radničkog preminuo.