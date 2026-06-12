Španjolci šokirani izjavom izbornika JAR-a nakon debakla: Mundo Deportivo izvukao bizarnu izjavu

Broos je, naime, ustvrdio da je Meksiko u pojedinim trenucima izgledao izgubljeno i da 'nije znao što bi s loptom'. Španjolski Mundo Deportivo prenio je njegove izjave nakon utakmice otvaranja, u kojoj je Južna Afrika izgubila 2:0 i završila susret s dvojicom igrača manje. 'Nevjerojatni Broos: 'Meksiko više nije znao što bi s loptom', glasio je naslov slavnog katalonskog medija.

Broos priznao probleme, ali pohvalio svoju momčad

Belgijski stručnjak na klupi Južne Afrike priznao je da njegova momčad nije dobro reagirala na meksički pritisak, posebno u fazi iznošenja lopte.

'Moji igrači nisu znali pronaći prostor. Bili smo malo neorganizirani u zadnjoj liniji pod njihovim pritiskom. Od prvih minuta radili smo pogreške u nekoliko situacija u kojima nismo smjeli izgubiti loptu i zbog toga smo kažnjeni', rekao je Broos.

Južna Afrika imala je velikih problema u stvaranju ozbiljnih prilika pred meksičkim golom. Domaćin je iskoristio obrambene pogreške, a pogoci Juliána Quiñonesa i Raúla Jiméneza donijeli su Meksiku pobjedu na otvaranju turnira.

Unatoč porazu, Broos je pokušao izvući pozitivne stvari iz nastupa svoje momčadi.

'Mislim da smo, bez obzira na sve, odigrali vrlo dobru utakmicu, ali ponavljam, gubili smo loptu ondje gdje nismo smjeli. Moramo raditi na igri prema naprijed kada imamo loptu, jer to nam je nedostajalo', dodao je izbornik Južne Afrike.

Izjava koja je iznenadila nakon poraza

Posebno je odjeknuo dio u kojem je Broos govorio o Meksiku. Iako je domaćin slavio 2:0, a Južna Afrika dobar dio utakmice djelovala bezopasno, izbornik JAR-a smatra da je njegova momčad u nekim razdobljima uspjela ozbiljno zakomplicirati stvari domaćinu.

'U nekim trenucima vidio sam ih prilično zbunjene, nisu znali što bi s loptom', zaključio je Broos.

Ta je izjava privukla pažnju jer je došla nakon utakmice u kojoj je Meksiko kontrolirao rezultat, iskoristio ključne pogreške suparnika i pred svojim navijačima otvorio prvenstvo pobjedom. Južna Afrika, s druge strane, nije uspjela ozbiljnije ugroziti domaćina, a završnica s dva isključenja dodatno je pokvarila ukupni dojam.

Broos je susret počeo bez Thembe Zwanea, Relebohilea Mofokenga i Oswina Appollisa, trojice važnih igrača za stvaranje igre prema naprijed. To se osjetilo već u prvom poluvremenu, u kojem Južna Afrika nije uspjela uputiti udarac u okvir gola.

Težak nastavak za Južnu Afriku

JAR sada čeka vrlo zahtjevan nastavak turnira. Sljedeću utakmicu igra protiv Češke u Atlanti, a skupinu zatvara protiv Južne Koreje u Monterreyu.

Nakon poraza od Meksika, dva crvena kartona i izjave koja je izazvala brojne reakcije, jasno je da će Broos morati brzo pronaći rješenja. Južna Afrika ne može si priuštiti još jednu utakmicu u kojoj će izgledati bezidejno s loptom, koliko god njezin izbornik smatrao da je i Meksiko u određenim trenucima bio u problemu.

Za domaćina je ovo bio idealan start. Za Južnu Afriku - večer u kojoj je rezultat bio loš, dojam još teži, a izbornikova izjava postala jedna od najkomentiranijih nakon otvaranja Svjetskog prvenstva.