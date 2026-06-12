Cijela BiH čeka povijesnu utakmicu večeras, ali iz Toronta upravo stiže zabrinjavajuća vijest

Katalonski Mundo Deportivo piše da su munje i nevrijeme već stigli na Mundijal te da prijete mogućim odgodama utakmica. Posebno je zanimljivo da se prvi problem pojavio baš u Torontu, gdje Kanada večeras od 21 sat igra protiv Bosne i Hercegovine.

Fan-fest u Torontu morao biti evakuiran

U Torontu je uoči utakmice trebao biti održan FIFA-in fan-fest, veliko navijačko okupljanje na kojem se pratio početak turnira. No događaj je prekinut zbog upozorenja na opasno vrijeme.

'Iz predostrožnosti, FIFA-in festival u Torontu evakuira se zbog opasnosti od munja', objavili su organizatori na društvenim mrežama.

Mundo Deportivo navodi da ta situacija stavlja utakmicu Kanade i BiH u stanje povećanog opreza, i to samo 24 sata prije početka susreta. Grmljavinske oluje u Sjevernoj Americi nisu rijetkost, a sigurnosni protokoli u takvim slučajevima vrlo su strogi.

Vrijeme postaje velika prijetnja Mundijalu

Španjolski list piše da bi meteorološki uvjeti mogli biti jedan od najvećih problema ovog Svjetskog prvenstva. Iako je Meksiko na Azteci bez poteškoća otvorio turnir pobjedom protiv Južne Afrike, u drugim gradovima domaćinima vremenske neprilike već su pokazale koliko mogu zakomplicirati organizaciju.

Mundo Deportivo podsjeća i da je grmljavinska oluja već ranije odgodila utakmicu između Intera iz Miamija i Orlando Cityja, što dodatno potvrđuje koliko su takve situacije ozbiljne u ovom dijelu svijeta.

Za BiH i njezine navijače to znači dodatnu dozu neizvjesnosti uoči velikog trenutka. Zmajevi se spremaju za jednu od najvećih utakmica u novijoj povijesti reprezentacije, protiv domaćina turnira, pred velikim brojem navijača i pod golemim emocijama.

Sada se, uz sve sportske dvojbe, prati i nebo iznad Toronta. Ako se vremenska situacija pogorša, organizatori će morati reagirati prema sigurnosnim pravilima, a upravo su munje jedan od razloga zbog kojih se utakmice u Sjevernoj Americi mogu prekidati ili odgađati.

BiH večeras želi otvoriti Svjetsko prvenstvo velikom predstavom protiv Kanade. No uoči prvog zvižduka jasno je da protivnik nije jedina briga - vrijeme bi moglo imati svoju riječ.