Junak Dinama s Poljuda: 'Kada je Boban nazvao, želio sam se vratiti'

U drugom dijelu sezone, Vidović sve više igra od prve minute, a kruna je stigla pogotkom na Poljudu. Povodom toga, Vidović je dao intervju za službenu stranicu kluba.

'Perfektan dan, rekao bih. Igrali smo dobro i pobijedili, došli smo na plus deset i to je stvarno savršeno. Dobro smo ušli u utakmicu, odmah smo pritisnuli i preuzeli kontrolu, što pokušavamo u svakoj utakmici. Rano smo zabili dva gola i to nam je puno olakšalo nastavak, a na kraju smo odigrali stvarno jednu top utakmicu', započeo je Vidović.

Vidoviću je ovo zapravo drugi "mandat" u Dinamu. Prvi put u Maksimiru je bio na posudbi iz Bayerna u sezoni '23./'24, a prošlo ljeto Dinamo ga je i otkupio od bavarskog velikana.

'Iskreno, ne gledam na to tako da je velika razlika između mog prvog boravka ovdje i sada. Dinamo je bio Dinamo i prije, Dinamo je i sada Dinamo, a ciljevi su uvijek isti – igrati dobro i osvajati trofeje. Kada me nazvao gospodin Boban, odmah sam rekao da pokušaju pronaći dogovor s Bayernom jer sam se želio vratiti. Od prvog dana sam htio ponovno doći u Dinamo'.

Naravno, u razgovoru se nismo mogli ne dotaknuti i njegovog boravka u Münchenu. Ipak je tamo proveo veći dio karijere, a nije mala stvar godinama biti igrač jednog od najvećih svjetskih klubova.

'Naravno da postaneš bolji igrač kada si u takvom klubu, pogotovo ako dođeš jako mlad. Ja sam u Bayern došao s 12 godina i prošao cijelu njihovu školu nogometa koja je na vrhunskoj razini. Kasnije sam imao priliku trenirati i igrati s prvom momčadi, svaki dan na najvišoj razini i s vrhunskim igračima. Kada si stalno u takvom okruženju, normalno je da iz dana u dan postaješ sve bolji igrač', zaključio je Vidović.