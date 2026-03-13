U SJAJNOJ JE FORMI

Junak Dinama s Poljuda: 'Kada je Boban nazvao, želio sam se vratiti'

N.M.

13.03.2026 u 22:50

Gabriel Vidović
Gabriel Vidović Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Gabriel Vidović u posljednje vrijeme je u sjajnoj formi.

U drugom dijelu sezone, Vidović sve više igra od prve minute, a kruna je stigla pogotkom na Poljudu. Povodom toga, Vidović je dao intervju za službenu stranicu kluba.

vezane vijesti

'Perfektan dan, rekao bih. Igrali smo dobro i pobijedili, došli smo na plus deset i to je stvarno savršeno. Dobro smo ušli u utakmicu, odmah smo pritisnuli i preuzeli kontrolu, što pokušavamo u svakoj utakmici. Rano smo zabili dva gola i to nam je puno olakšalo nastavak, a na kraju smo odigrali stvarno jednu top utakmicu', započeo je Vidović.

Vidoviću je ovo zapravo drugi "mandat" u Dinamu. Prvi put u Maksimiru je bio na posudbi iz Bayerna u sezoni '23./'24, a prošlo ljeto Dinamo ga je i otkupio od bavarskog velikana.

'Iskreno, ne gledam na to tako da je velika razlika između mog prvog boravka ovdje i sada. Dinamo je bio Dinamo i prije, Dinamo je i sada Dinamo, a ciljevi su uvijek isti – igrati dobro i osvajati trofeje. Kada me nazvao gospodin Boban, odmah sam rekao da pokušaju pronaći dogovor s Bayernom jer sam se želio vratiti. Od prvog dana sam htio ponovno doći u Dinamo'.

Naravno, u razgovoru se nismo mogli ne dotaknuti i njegovog boravka u Münchenu. Ipak je tamo proveo veći dio karijere, a nije mala stvar godinama biti igrač jednog od najvećih svjetskih klubova.

'Naravno da postaneš bolji igrač kada si u takvom klubu, pogotovo ako dođeš jako mlad. Ja sam u Bayern došao s 12 godina i prošao cijelu njihovu školu nogometa koja je na vrhunskoj razini. Kasnije sam imao priliku trenirati i igrati s prvom momčadi, svaki dan na najvišoj razini i s vrhunskim igračima. Kada si stalno u takvom okruženju, normalno je da iz dana u dan postaješ sve bolji igrač', zaključio je Vidović.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVJEROJAtNO

NEVJEROJAtNO

SUPERSPORT HMNL

SUPERSPORT HMNL

TO NE ŽELIMO VIDJETI

TO NE ŽELIMO VIDJETI

najpopularnije

Još vijesti