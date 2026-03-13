LIJEPE RIJEČI

Rakitić nahvalio Modrića: 'Kad se on zabavlja, svi imaju problem'

N.M.

13.03.2026 u 21:42

Ivan Rakitić i Luka Modrić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Luka Modrić i Ivan Rakitić odavno imaju status ikona hrvatskog nogometa, a ponovno su se susreli na otvorenju World Legends Padel Toura u Milanu. Tom prilikom Rakitić je govorio o dugogodišnjem prijateljstvu s Modrićem, ali i o dojmu koji hrvatski kapetan i dalje ostavlja na terenu.

'Imamo iza sebe puno godina prijateljstva i vidim ga potpuno istog kao prvog dana. On je nevjerojatan dečko i igrač, meni je poput starijeg brata. Baš mi je drago što sam ga ponovno vidio nakon toliko vremena', rekao je Rakitić u razgovoru za Sky Sports i Milan News.

Posebno ga je razveselilo što Modrića vidi zadovoljnog i nasmijanog u Milanu.

'Fantastično je vidjeti ga tako sretnog u Milanu. Nadam se da će tako i nastaviti. Rekao sam mu: 'Stani, dođi igrati padel ovdje sa mnom', ali on i dalje želi igrati nogomet', dodao je Rakitić.

Iako je u veteranskim godinama, Modrić i dalje igra na vrhunskoj razini, što Rakitić posebno ističe.

'To je stvarno nevjerojatno. Mislim da svi igrači Milana pokušavaju maksimalno uživati uz Luku. I on uživa, a kad je tako, najčešće i pobjeđuje. Zato vjerujem da Milan igra tako dobro. Mogu samo reći: Uživajte u Luki. Nevjerojatno je to što radi i kako se uklopio u momčad s toliko mladih igrača. Oni od njega mogu jako puno naučiti.'

Modrić je tijekom karijere više puta naglašavao da bi volio zaključiti svoj nogometni put u Real Madridu, pa je Rakitića iznenadilo što se njegova priča ipak nastavila u Italiji.

'Sretan sam što je stigao u Italiju jer je uvijek govorio da je ponosan na svoju karijeru, ali i da mu nedostaje barem jedna sezona u Serie A. Zato vam mogu samo savjetovati da uživate u njemu. Nama u Španjolskoj jako nedostaje. Ono što me iznenađuje jest to što nije ostao u Real Madridu, i to govorim kao navijač.'

Na kraju je Rakitić još jednom sažeo sve što misli o svom dugogodišnjem suigraču i prijatelju.

'Reći ću samo jedno - on je nogomet. Kad si uz Luku, moraš samo uživati, jer on u nogometu uživa, on ga ne igra. A kad se Luka zabavlja, druge momčadi imaju problem. Predivno je za nas Hrvate imati takvog čovjeka', poručio je Rakitić.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVJEROJAtNO

SUPERSPORT HMNL

Olmissum u sjajnoj utakmici svladao Dinamo i priključio se vrhu: Pogledajte golove
Pogledajte strašnu ozljedu igrača Vukovara: Iznesen je na nosilima

najpopularnije

Još vijesti