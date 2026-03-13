Rakitić nahvalio Modrića: 'Kad se on zabavlja, svi imaju problem'

'Imamo iza sebe puno godina prijateljstva i vidim ga potpuno istog kao prvog dana. On je nevjerojatan dečko i igrač, meni je poput starijeg brata. Baš mi je drago što sam ga ponovno vidio nakon toliko vremena', rekao je Rakitić u razgovoru za Sky Sports i Milan News.

Posebno ga je razveselilo što Modrića vidi zadovoljnog i nasmijanog u Milanu.

'Fantastično je vidjeti ga tako sretnog u Milanu. Nadam se da će tako i nastaviti. Rekao sam mu: 'Stani, dođi igrati padel ovdje sa mnom', ali on i dalje želi igrati nogomet', dodao je Rakitić.

Iako je u veteranskim godinama, Modrić i dalje igra na vrhunskoj razini, što Rakitić posebno ističe.

'To je stvarno nevjerojatno. Mislim da svi igrači Milana pokušavaju maksimalno uživati uz Luku. I on uživa, a kad je tako, najčešće i pobjeđuje. Zato vjerujem da Milan igra tako dobro. Mogu samo reći: Uživajte u Luki. Nevjerojatno je to što radi i kako se uklopio u momčad s toliko mladih igrača. Oni od njega mogu jako puno naučiti.'

Modrić je tijekom karijere više puta naglašavao da bi volio zaključiti svoj nogometni put u Real Madridu, pa je Rakitića iznenadilo što se njegova priča ipak nastavila u Italiji.

'Sretan sam što je stigao u Italiju jer je uvijek govorio da je ponosan na svoju karijeru, ali i da mu nedostaje barem jedna sezona u Serie A. Zato vam mogu samo savjetovati da uživate u njemu. Nama u Španjolskoj jako nedostaje. Ono što me iznenađuje jest to što nije ostao u Real Madridu, i to govorim kao navijač.'

Na kraju je Rakitić još jednom sažeo sve što misli o svom dugogodišnjem suigraču i prijatelju.

'Reći ću samo jedno - on je nogomet. Kad si uz Luku, moraš samo uživati, jer on u nogometu uživa, on ga ne igra. A kad se Luka zabavlja, druge momčadi imaju problem. Predivno je za nas Hrvate imati takvog čovjeka', poručio je Rakitić.