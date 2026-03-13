Velika senzacija u Turskoj: Hrvat predvodio fenjeraša do pobjede protiv Fenera

Iako je stigao do senzacionalne pobjede protiv jednog od glavnih kandidata za naslov, Fatih Karagümrük i dalje se nalazi na posljednjem mjestu ljestvice sa 17 bodova, odnosno pet manje od zone spasa.

Veliku ulogu u trijumfu imao je hrvatski vratar Ivo Grbić, koji je kao kapetan predvodio momčad. Susret je završio s tri obrane, jednom odbijenom loptom šakama i dvije uspješne intervencije u otklanjanju opasnosti. U igri nogom također je dao solidan doprinos - imao je 66 posto točnih dodavanja, dok je kod dugih lopti bio na 42 posto uspješnosti, odnosno osam točnih od 19 pokušaja.

Za Karagümrük ova bi pobjeda mogla imati veliku važnost u borbi za ostanak, posebno uoči rasporeda koji donosi četiri utakmice protiv izravnih konkurenata iz donjeg dijela ljestvice. U sljedećim kolima čekaju ih ogledi protiv Kayserispora, Rizespora, Konyaspora i Eyupspora.

S druge strane, Fenerbahce je ostao na drugom mjestu s 57 bodova, četiri manje od vodećeg Galatasaraya, koji pritom ima i utakmicu manje. Momčad iz Istanbula tako si je dodatno zakomplicirala borbu za naslov prvaka.

Grbić je u Fatih Karagümrük stigao ovog ljeta na posudbu iz Sheffield Uniteda, u potrazi za većom minutažom. S engleskim klubom ima ugovor do ljeta 2027. godine, a ove je sezone branio u svih 26 prvenstvenih susreta. Ovo mu je ujedno bila četvrta utakmica u kojoj je sačuvao mrežu netaknutom.