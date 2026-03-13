Olmissum u sjajnoj utakmici svladao Dinamo i priključio se vrhu: Pogledajte golove

Omišani su upisali sedmu pobjedu u osmoj domaćoj utakmici te se ovim slavljem bodovno izjednačili upravo s Dinamom na vrhu ljestvice. Obje momčadi sada imaju po 31 bod, dok je Rijeka treća s 30 bodova i utakmicom manje.

Susret je otvoren silovito, a gledatelji su već u prvih devet minuta vidjeli čak četiri pogotka. Romeo Sušac i Ante Kovačević dvaput su donosili prednost Olmissumu, no gosti su se svaki put vraćali preko Nikole Gudasića i Adnana Kalajdžića. Ipak, domaćin je na odmor otišao s golom viška jer je David Barbarić u 11. minuti zabio za 3:2 i potvrdio sjajnu večer.

U nastavku dvoboja ritam je ipak malo pao, ali Olmissum je u 31. minuti uspio dodatno odmaknuti. Barbarić je sjajno probio suparničku obranu i uposlio Juru Copića, koji je zabio za 4:2. Futsal Dinamo je u završnici pokušao s golmanom-igračem, no Omišani su izdržali sve nalete i sačuvali vrijednu pobjedu.