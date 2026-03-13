Olmissum u sjajnoj utakmici svladao Dinamo i priključio se vrhu: Pogledajte golove

N.M.

13.03.2026 u 22:24

Olmissum
Olmissum Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Olmissum je u derbiju 15. kola SuperSport HMNL-a na domaćem parketu svladao Futsal Dinamo 4:2 i tako ostao neporažen na Ribnjaku ove sezone.

Omišani su upisali sedmu pobjedu u osmoj domaćoj utakmici te se ovim slavljem bodovno izjednačili upravo s Dinamom na vrhu ljestvice. Obje momčadi sada imaju po 31 bod, dok je Rijeka treća s 30 bodova i utakmicom manje.

Susret je otvoren silovito, a gledatelji su već u prvih devet minuta vidjeli čak četiri pogotka. Romeo Sušac i Ante Kovačević dvaput su donosili prednost Olmissumu, no gosti su se svaki put vraćali preko Nikole Gudasića i Adnana Kalajdžića. Ipak, domaćin je na odmor otišao s golom viška jer je David Barbarić u 11. minuti zabio za 3:2 i potvrdio sjajnu večer.

U nastavku dvoboja ritam je ipak malo pao, ali Olmissum je u 31. minuti uspio dodatno odmaknuti. Barbarić je sjajno probio suparničku obranu i uposlio Juru Copića, koji je zabio za 4:2. Futsal Dinamo je u završnici pokušao s golmanom-igračem, no Omišani su izdržali sve nalete i sačuvali vrijednu pobjedu.

Olmissum - Dinamo 4:2 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

NEVJEROJAtNO

NEVJEROJAtNO

Cro Cop šokirao svijet: 'Nudili su mi 20 milijuna eura za borbu s Ngannouom, ali...'
SUPERSPORT HMNL

SUPERSPORT HMNL

Olmissum u sjajnoj utakmici svladao Dinamo i priključio se vrhu: Pogledajte golove
Pogledajte strašnu ozljedu igrača Vukovara: Iznesen je na nosilima

