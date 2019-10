Još jedan konkurent Mandžukiću: Juve dovodi ubojitog napadača koji je bio najdraži suigrač Darija Srne

Willian želi Chelsea zamijeniti Juventusom u kojem ga čekaju bivši trener i nekoliko sunarodnjaka

Ove sezone je u osam utakmica zabio dva gola, a izgleda kako bi mu to mogla biti i zadnja sezona u Londonu. Ugovor s Chelseajem ga veže do idućeg ljeta, a on ga nema namjeru produžiti. Calciomercato tvrdi kako bi Brazilac svim silama htio već ove zime London zamijeniti Torinom i potpisati za Juventus u kojem ga čeka nekadašnji trener Maurizio Sarri s kojim je surađivao u Chelseaju.

Osim Sarrija, Willian bi u Torinu bio okružen i sunarodnjacima Alexom Sandrom i Douglasom Costom, a dobio bi i priliku igrati s Cristianom Ronaldom. Juventus je u zadnjih nekoliko godina napravio sjajan posao s dovođenjem besplatnih igrača, a Willian bi mogao i nastaviti taj niz koji čine igrači poput Emrea Cana, Aarona Ramseyja i Adriena Rabiota.

Jedina zabrinutost sa strane Juventusa je to što će Willian idućeg ljeta navršiti 32 godine, a njihova ekipa je već dosta stara pa će gledati igrače koji bi mogli biti nositelji igre u godinama koje dolaze. S druge strane, za besplatno mogu dobiti sjajnog napadača koji je u 300 nastupa za Chelsea zabio 54 gola i upisao 53 asistencije.