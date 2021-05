Još dva hrvatska sportaša u borilačkim sportovima izborila nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju - Huklek i Šapina

Sjajan rezultat ostvario je Ivan Huklek, hrvatski reprezentativac u hrvanju grčko-rimskim načinom, koji je na svjetskom kvalifikacijskom turniru za OI ulaskom u finale u kategoriji do 87 kg osigurao nastup u Tokiju

U polufinalu, koje je bilo izravna borba za plasman na olimpijski turnir Huklek je nadmašio Šveđanina Kristoffa Zakariasa Berga s 4-1 i tako se pridružio Boži Starčeviću koji je na prije održanom europskom kvalifikacijskom turniru ostvario olimpijsku normu u kategoriji do 77 kg.

Nažalost, drugi hrvatski predstavnik na ovom turniru, Ivan Lizatović u kategoriji do 60 kg, nije uspio proći prvu prepreku, Bugarina Ivu Angelova.

Reprezentaciju su u Sofiji vodili treneri Nikola Starčević, Anton Đok i Igor Petrenka.

Hrvatski taekwondo reprezentativac i član splitskog TK Marjan Ivan Šapina u subotu je na europskom kvalifikacijskom turniru održanom u Sofiji izborio nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju u kategoriji preko 80 kg.

Šapini su za to trebale dvije pobjede na turniru u glavnom gradu Bugarske, gdje je u četvrtfinalu bio uvjerljivo bolji (24-3) od Ukrajinca Vladislava Bondara i do pobjede došao prekidom.

U polufinalu, izravnom dvoboju za plasman na Olimpijske igre u Tokiju, Šapinu je čekao Turčin Emre Kutalmiš Atešli koji je prije toga u četvrtfinalu izbacio aktualnog europskog prvaka Bjelorusa Arman-Marshalla Sillu.

U dramatičnom raspletu, Šapina je u posljednjoj sekundi borbe zaradio pobjednički bod (14-13) i izborio vizu za Tokio.

Tako će prvi put u povijesti Hrvatska na olimpijskom turniru u taekwondou imati čak četvero predstavnika, jer su se prije osvajača bronce s ovogodišnjeg Europskog prvenstva za nastup u Tokiju, preko mjesta na ljestici Svjetske taekwondo federacije, kvalificirali njegovi klupski kolege Matea Jelić (do 67 kg) i Toni Kanaet (do 80 kg) te Kristina Tomić (do 49 kg) iz zagrebačkog Osvita.