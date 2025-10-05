studio shnl

Jeličić: Idiotizam nema veze s dobnom granicom

S. M.

05.10.2025 u 22:41

Joško Jeličić
Joško Jeličić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Joško Jeličić je u emsiji Studio SHNL na MAXSportu analizirao 9. kolo SHNL-a.

Jedna od tema bila je i utakmica Istre i Varaždina (1:0) koja je bila nakratko prekinuta zbog rasističkog vrijeđanja Varaždinova navijača Laminea Baa.

Mauritanac je bio toliko iziritiran da je krenuo prema navijaču na tribini, ali su ga suigrači zadržali. Susret je nakon toga nastavljen, a Jeličić je iznio svoje mišljenje o tom incidentu.

'Navodno se radi o čovjeku od 66 godina, a to je dokaz da dobna granica nema veze s idiotizmom niti ima registarsku oznaku. Ako je neka regija poznata po toleranciji to je apsolutno Istra. Žao mi je da se to dogodilo baš na Aldo Drosini, ali to je izolirani incident jednog idiota. Istra je dobro reagirala i brzo osudila takvo ponašanje', rekao je Jeličić.

Jeličić o rasističkom vrijeđanju Baa Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
Za većinu igrač utakmice! Evo što Talijani pišu o još jednoj čudesnoj partiji Luke Modrića
Pogledajte čudesno dodavanje Luke Modrića za penal u velikom talijanskom derbiju protiv Juvea
Poslušajte kako je Jeličić hvalio jednog igrača: Već je trebao biti u busu za Split

