Jeličić: Idiotizam nema veze s dobnom granicom

Jedna od tema bila je i utakmica Istre i Varaždina (1:0) koja je bila nakratko prekinuta zbog rasističkog vrijeđanja Varaždinova navijača Laminea Baa .

Mauritanac je bio toliko iziritiran da je krenuo prema navijaču na tribini, ali su ga suigrači zadržali. Susret je nakon toga nastavljen, a Jeličić je iznio svoje mišljenje o tom incidentu.

'Navodno se radi o čovjeku od 66 godina, a to je dokaz da dobna granica nema veze s idiotizmom niti ima registarsku oznaku. Ako je neka regija poznata po toleranciji to je apsolutno Istra. Žao mi je da se to dogodilo baš na Aldo Drosini, ali to je izolirani incident jednog idiota. Istra je dobro reagirala i brzo osudila takvo ponašanje', rekao je Jeličić.